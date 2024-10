Johnny Depp recibirá un premio honorífico en el Festival de Cine de Roma.

El actor, músico y cineasta estadounidense Johnny Depp recibirá un premio honorífico a su trayectoria en el Festival de Cine de Roma.

Johnny Depp también proyectará su último trabajo como director “Modi, three days on the wing of madness” en la cita con el séptimo arte en la capital italiana.

La edición número 19 del Festival de Cine de Roma está dedicada al icónico actor Marcello Mastroianni en el centenario de su nacimiento.

Además de Johnny Depp, también se llevará el premio a la trayectoria el actor y director Viggo Mortensen.