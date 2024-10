Mariah Carey celebra emocionada los 30 años de su disco “Merry Christmas”

La cantante Mariah Carey comienza a festejar por todo lo alto el aniversario número 30 de su emblemático álbum navideño “Merry Christmas”, que tendrá una nueva edición física que saldrá a la venta el 8 de noviembre.

“¡¡Aunque definitivamente no es el momento de escuchar música navideña todavía!! ️ ¡Quería compartir un vistazo a Merry Christmas con ustedes! Un homenaje a la portada del álbum original, aquí está la portada de dos de los cuatro nuevos singles físicos de ‘All I Want For Christmas Is You’... ¡Disponible para pre-orden ahora!”, expresó feliz Mariah Carey en sus redes.

¡Las próximas dos versiones de ‘All I Want For Christmas Is You’ ya están aquí! ¡El LP de 12″ y el sencillo en CD tienen pistas exclusivas que nunca antes se lanzaron en formato físico!”, destacó Mariah Carey en otro posteo en Instagram.

El álbum Merry Christmas fue publicado en 1994 y desde entonces sus canciones son unos clásicos navideños, sobre todo “All I Want For Christmas Is You”.