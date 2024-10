Flopy Conde, de doble festejo en Nueva York: ¡Dakota y Carlota estuvieron de cumple!

Flopy Conde celebró la vida de sus hijas Dakota y Carlota, las niñas que nacieron la misma fecha, pero con cuatro años de diferencia. ¡Sí! Dakota Báez Conde cumplió 5 años y Carlota Báez Conde llegó al primer añito.

El doble festejo de cumple tuvo lugar en Nueva York (Estados Unidos), lugar donde reside la familia Báez-Conde.

“¡Mis pequeñas princesas! Ellas, ¡mi motor, mi mundo, mi fuerza, por las que daría lo que no tengo! ¡Hoy, un año ya de mi Carlota, mi pequeña, mi coratonton de mamá! ¡Y los 5 años de mi bebé grande, mi bombona con la que aprendí a ser mamá!”, expresó emocionada Flopy Conde en su cuenta de Instagram.

“¡Las amo y solo pido a Dios que me las bendiga siempre! ¡Feliz un año más de vida amores míos!”, destacó Florencia Conde junto a las tiernas postales con las cumpleañeras Dakota y Carlota.

Flopy y una dedicatoria especial para su “segundo tesoro”

En otra publicación que Flopy Conde compartió con sus casi 200 mil seguidores en la red social de la camarita hizo una dedicatoria especial a la más pequeñita de la casa, Carlota.

“¡Como tú no hay otra igual! ¡Está sí que me salió salvaje (jajaja), mi vida hermosa, ya cumplió un año mi segundo tesoro! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Que Dios me permita vivir a tu lado cada etapa de tu vida! ¡Aquí estaré siempre para vos, mi chiquita traviesa!”, escribió mamá Flopy Conde.