Joshua Duerksen a los jugadores albirrojos: “Son un orgullo e inspiración para todos”

El piloto de carreras Joshua Duerksen se puso la camiseta Albirroja e ingresó al césped del Defensores del Chaco antes del inicio del encuentro entre Paraguay y Argentina.

El joven compatriota que compite en la FIA Fórmula 2 estuvo junto al capitán albirrojo Gustavo Gómez, el capitán albiceleste Lionel Messi y los árbitros antes del pitazo inicial del duelo entre las selecciones de Paraguay y Argentina.

“Gracias Paraguay. Son un orgullo e inspiración para todos nosotros. Gracias por dejar todo en la cancha”, escribió Joshua Dueksen en su cuenta de Instagram tras el gran triunfo de la Albirroja.

“Que chilena Tonny. ¡Alderete no me dejaste terminar de comer para festejar! ¡Vamos selección hasta el Mundial no paramos!”, destacó eufórico Joshua Duerksen en sus redes.