JOSHUA DUERKSEN: “Agarré la oportunidad de correr en la Fórmula 2 con ambas manos”

-¿Qué se siente ser el primer piloto paraguayo en ganar en un Gran Premio de la FIA Fórmula 2?

-Realmente es un honor gigante, un privilegio y realmente lo disfruto mucho y sé que es una oportunidad única y quiero dar lo mejor de mí siempre para seguir poniendo a Paraguay en lo más alto del podio. Realmente es una sensación única, indescriptible y no hay palabras para contar toda la emoción que siento.

-Fue un 2024 desafiante en la FIA Fórmula 2, después de saltar de la F3 Regional Europea ¿Cómo se dio este gran paso para tu carrera deportiva junto al equipo AIX Racing?

-Fue una gran sorpresa recibir esta propuesta de la Fórmula 2. La tuvimos que agarrar con ambas manos porque es una oportunidad única y realmente nos llevamos muy bien con el equipo. Estamos trabajando muy bien juntos y los resultados están empezando a salir. Los frutos del arduo trabajo que todos están haciendo están floreciendo ahora. Realmente muy feliz de poder estar con este equipo y trabajar con estas personas.

-¿Qué pensaste cuando empezaste a subir al podio y qué sensaciones tuviste cuando lograste tu primera victoria en la F2, en la carrera sprint de Bakú, en Azerbaiyán?

- Me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero más que nada la emoción, la alegría, la felicidad de al fin ganar una carrera. Fue genial, porque sé que trabajé muy duro, desde hace mucho tiempo, y al fin pude obtener la recompensa máxima que uno puede recibir en una carrera. Me costó dimensionar lo que pasó en ese momento. A partir de la noche recién empecé a dimensionar todo lo que pasó. Fue un momento muy especial, escuchar el Himno (nacional de Paraguay) en el podio, me dio piel de gallina.

-¿A quién le dedicás cada uno de los triunfos?

- Lo dedico siempre primeramente a Dios, a Jesús, porque gracias a Él estoy acá. Él abrió las puertas. Yo hago lo posible, pero Él hace lo imposible y realmente nunca esperaba estar en la Fórmula 2, al ser un campeonato tan competitivo, y yo como pequeño soñando en grande, pero no sabiendo cómo sería posible todo esto.

-Acerca de esta gran temporada ¿Qué emociones viviste cuando compartiste escenario con la Fórmula 1? ¿Alguna experiencia particular o anécdota con alguien del paddock?

- Realmente el estar en el paddock de la Fórmula 1 es algo muy especial, porque ya estás con los pilotos, ya le estás viendo a los de la Fórmula 1 y se siente el ambiente. Un ambiente muy diferente al que estaba acostumbrado y una sensación única. ¿Y alguna anécdota?… me acuerdo ahora en la victoria de Baku que al caminar por el paddock todos me felicitaban, expilotos de Fórmula 1, también algunos pilotos actuales como Pierre Gasly, Charles Leclerc, y otros. Esa caminata para la conferencia de prensa fue muy especial porque toda la gente nos veía caminando con la gorra, con la copa, como vencedor en el paddock de la Fórmula 1 y eso es algo muy especial.

-¿Qué fue lo que más te costó del importante cambio de categoría?

-Creo que fue el entender y conocer todos los procedimientos. Es un auto muy tecnológico y complicado de hacer funcionar correctamente, y también el acostumbrarme a que la cubierta dura unas vueltas nada más; después ya pierde mucho agarre porque el desgaste es bastante alto. Entonces creo que esas dos cosas me costaron un poco, pero realmente me adapté muy bien, muy rápido, me sentí muy cómodo con el auto desde las primeras vueltas.

-¿Qué se viene para el futuro de Joshua Duerksen?

- Bueno, todavía no se puede decir nada, pero sí puedo afirmar públicamente que la idea es seguir un año más en la FIA Fórmula 2 el próximo año, igualmente con el objetivo a largo plazo de estar en la Fórmula 1 y hacer una carrera automovilística en la máxima categoría del automovilismo y ser el primer paraguayo en estar en la misma. Veremos lo que pasa el próximo año.

-¿Quién te impulsó a incursionar en el mundo del automovilismo y a qué edad realizaste tu primera carrera?

- A mí siempre me gustó el automovilismo desde pequeño, siempre tuve una pasión por eso. El deporte en general siempre me gustaba mucho desde pequeño, pero una vez que probé el karting supe que esto era a lo que me quería dedicar. Empecé a los 12 años de edad, cuando tuve mi primera carrera de karting y ya lo pude hacer con un podio, con un tercer puesto y nada, desde entonces empezó toda esta locura que sigo amando como nunca.

-¿Que preparación exige la participación en F2 en cuanto a actividad física, alimentación y vestimenta?

-Es mucha preparación, muchísima realmente, nunca tuve tanta preparación y trabajo en mi vida, físicamente hablando. Obviamente es entrenar todos los días mínimamente dos horas, mucho cardio, mucho entrenamiento de fuerza, sí mucho fortalecimiento en la parte del core, del antebrazo, todo lo que es brazo, cuello y todas estas cosas; alimentación obviamente sana y balanceada para maximizar la performance del cuerpo y obviamente con el auto podemos practicar muy poco. Por reglamento solamente tenemos una práctica antes de la clasificación, donde con suerte hacemos seis vueltas, lo cual hace que el trabajo en el simulador sea extremadamente importante, porque ahí es donde podemos hacer miles de vueltas y conocer perfectamente el auto y la pista a la que vamos. Así que antes de hacer la práctica ya sabemos exactamente dónde frenar, dónde acelerar, qué marcha usar, a qué velocidad ir, dónde doblar, las características de la pista, todo ya sabemos de antemano porque es la única manera de poder ser competitivo en este campeonato.

-¿Quién te acompaña a las carreras? Y ¿podrías comentarnos alguna anécdota inolvidable que hayas experimentado?

-Bueno, la mayoría de las veces voy solo a las carreras, mi familia siempre se queda en Paraguay, les encantaría viajar cada vez. Pero los viajes son muy caros, mucho tiempo de viaje, entonces se complica mucho para mi familia. Normalmente estoy solo, pero de vez en cuando vienen a algunas carreras, porque obviamente me encanta tenerles ahí también. Una anécdota inolvidable fue cuando gané la carrera en Bakú, ya tuve que ir volando otra vez y estaba casualmente en el mismo vuelo con Charles Leclerc. Yo tenía mi copa en la mano, me felicitó y le mostré una foto mía, de 2019, donde nos habíamos sacado por primera vez una foto cuando yo estaba en la Fórmula 4 y él en Ferrari, y ahora yo en la Fórmula 2, ganando una carrera en Bakú, fue un momento muy especial.

IDENTIKIT

Nombre completo: Joshua Iván Dürksen Dyck

Edad: 20 años

Profesión o estudios: Piloto de carreras

Hobby: Simulador

Deporte: Automovilismo

Club: Olimpia