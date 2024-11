Leé el emotivo mensaje que Federer dedicó a Nadal en su despedida del tenis

Admiración, nostalgia, buenos recuerdos y una linda amistad se notaron en las emotivas líneas que escribió el suizo Roger Federer al español Rafael Nadal en su retirada del tenis profesional.

“Me ganaste mucho, más de lo que yo a ti. Me desafiaste como nadie más podría. En tierra batida, sentía que entraba al patio de tu casa. Y me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé que podría simplemente para mantener mi posición”, expresó Federer al repasar grandes momentos vividos junto a Nadal.

“¿Sabes Rafa? Tú has hecho que disfrute aún más del tenis”, expresó el suizo Roger Federer en su misiva dirigida a Rafael Nadal, donde también contó: “Me hiciste reimaginar mi tenis, incluso hasta el punto de cambiar de talla mi raqueta con la esperanza de tener cualquier ventaja”.

“Hiciste que España estuviera orgullosa… Hiciste que todo el mundo del tenis estuviera orgulloso”, destacó Federer, quien además dijo a Rafa Nadal: “Qué carrera tan increíble has tenido”.