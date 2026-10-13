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13 de octubre de 2026 - 12:02

Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró la vida de su hijo Mauri

Mujer con camiseta blanca sonríe mientras sostiene a un niño en traje de Spider-Man, rodeados de globos coloridos.
Daisy Lezcano con Mauri en sus brazos durante la celebración de cumpleaños del pequeño.Instagram/Daisy Lezcano

La Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano y su esposo Hernán Bogarín organizaron una fiesta infantil para celebrar el segundo año de su hijo Mauricio Jesús. Te mostramos las postales familiares del divertido cumple.

Por ABC Color
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El 12 de octubre de 2024, a las 11:42, llegó al mundo Mauricio Jesús, el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín. Así que, aquel bebecito ayer ya cumplió dos años de vida para felicidad de toda su familia.

Un niño con camiseta de Spider-Man sopla las velas de un pastel, rodeado de adultos emocionados y decoración colorida.
Mauricio Jesús a punto de apagar la velita rodeado de su hermanita Sofi y sus papis Daisy Lezcano y Hernán Bogarín. (Instagram/Daisy Lezcano)

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Mamá Daisy Lezcano y papá Hernán Bogarín organizaron una divertida reunión infantil que giró en torno a Spider-Man, personaje favorito del dulce Mauri. Es más, el cumpleañero llegó vestido como el superhéroe de Marvel a su fiestita.

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Niño de dos años con traje de Spider-Man sonríe frente a una mesa con pastel y globos coloridos en su fiesta de cumpleaños.
Mauri, el hijo de la Miss Grand Paraguay 2020 Daisy Lezcano, festejó su cumpleaños vestido con un traje de Spider-Man. (Instagram/Daisy Lezcano)

Mauricio Jesús es el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, quienes en agosto pasado celebraron cuatro años de casados. El 1 de abril de este año la pequeño Sofía Agustina se sumó a la familia, convirtiendo a Mauri en hermanito mayor.