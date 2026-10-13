Daisy Lezcano, Miss Grand Paraguay 2020, celebró la vida de su hijo Mauri

El 12 de octubre de 2024, a las 11:42, llegó al mundo Mauricio Jesús, el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín. Así que, aquel bebecito ayer ya cumplió dos años de vida para felicidad de toda su familia.
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Mamá Daisy Lezcano y papá Hernán Bogarín organizaron una divertida reunión infantil que giró en torno a Spider-Man, personaje favorito del dulce Mauri. Es más, el cumpleañero llegó vestido como el superhéroe de Marvel a su fiestita.
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Mauricio Jesús es el primer hijo de Daisy Lezcano y Hernán Bogarín, quienes en agosto pasado celebraron cuatro años de casados. El 1 de abril de este año la pequeño Sofía Agustina se sumó a la familia, convirtiendo a Mauri en hermanito mayor.