Gente
16 de octubre de 2026 - 11:05

Pati Ginzo celebró sus 36 años rodeada del amor de su familia

Niño con ramo de flores, mujer sonriente con perro, niño sentado feliz y hombre con postre en un entorno festivo.
La cumpleañera Pati Ginzo con su esposo Jorge Koki Benítez y sus hijos Costanzo y Ciro.Instagram/Pati Ginzo

La periodista Pati Ginzo recibió su nuevo año de vida en España, donde reside hace ya varios años. La comunicadora celebró su vida rodeada del amor de su esposo Jorge Koki Benítez y sus hijos.

Por ABC Color
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“Ayer cumplí 36 rodeada de mis amores y con mucha alegría. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, fue un día muy especial y feliz. Gracias mi vida por llenarme de amor y luz”, escribió esta mañana Pati Ginzo en sus redes sociales junto a unas postales de la celebración familiar de su nueva vuelta al sol.

Mujer sonriente con corona dorada, sosteniendo una tarta con vela y ramo de rosas en un entorno iluminado.
Pati Ginzo, muy sonriente celebrando su cumpleaños. (Instagram/Pati Ginzo)

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La periodista paraguaya Patricia Ginzo, quien reside en Barcelona, contó a sus más 700 mil seguidores en Instagram: “Hace años que celebro mi cumpleaños así, fiesta con mis niños. Una fiesta para mimarles a ellos, al vivir con ellos también celebro la vida de mi Pati niña. Me dan vida ilimitada. Gracias por llenar mi vida de amor”.

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Hombre con camiseta negra y collar hawaiano sostiene un pastel, mientras una mujer sonríe con blusa blanca y guirnalda de flores.
Pati Ginzo a punto de apagar las velitas junto a su esposo Jorge Koki Benítez. (Instagram/Pati Ginzo)

El enamorado esposo Jorge Koki Benítez, además de llenar de mimos, flores y regalos a Pati Ginzo, le dedicó un emotivo mensaje que dice así: “¡Felices 36 años, mi amor! Mi compañera de vida, mi felicidad y el amor de mi vida. Qué bendición compartir este camino contigo. Te amo infinitamente".