Pati Ginzo celebró sus 36 años rodeada del amor de su familia

“Ayer cumplí 36 rodeada de mis amores y con mucha alegría. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, fue un día muy especial y feliz. Gracias mi vida por llenarme de amor y luz”, escribió esta mañana Pati Ginzo en sus redes sociales junto a unas postales de la celebración familiar de su nueva vuelta al sol.
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La periodista paraguaya Patricia Ginzo, quien reside en Barcelona, contó a sus más 700 mil seguidores en Instagram: “Hace años que celebro mi cumpleaños así, fiesta con mis niños. Una fiesta para mimarles a ellos, al vivir con ellos también celebro la vida de mi Pati niña. Me dan vida ilimitada. Gracias por llenar mi vida de amor”.
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El enamorado esposo Jorge Koki Benítez, además de llenar de mimos, flores y regalos a Pati Ginzo, le dedicó un emotivo mensaje que dice así: “¡Felices 36 años, mi amor! Mi compañera de vida, mi felicidad y el amor de mi vida. Qué bendición compartir este camino contigo. Te amo infinitamente".