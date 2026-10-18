Taylor Swift deslumbra en la alfombra roja de la Academy Museum Gala

La llegada de Taylor Swift a la alfombra roja de la Academy Museum Gala se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada en Los Ángeles. El evento, diseñado para celebrar el séptimo arte y respaldar las actividades del Museo de la Academia de Cine, reunió a destacadas figuras del entretenimiento, la música y la cinematografía.

Para la ocasión, la intérprete lució un vestido azul claro sin tirantes de Dior, una pieza de inspiración romántica que sobresalió por su silueta estructurada, su acabado brillante y un llamativo lazo decorado con cristales en la parte posterior.

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Elegancia y presencia en el escenario

Además de posar ante los fotógrafos y acaparar las miradas de la crítica de moda —combinando su atuendo con finas joyas de diamantes y su clásico peinado de ondas—, la presencia de Swift trascendió la alfombra roja. La artista fue anunciada como una de las encargadas de ofrecer una presentación musical durante la ceremonia.

La edición de este año, celebrada el sábado 17 de octubre, rindió homenaje a reconocidas figuras de la industria, entre ellas la actriz Charlize Theron, el actor Colman Domingo y el cineasta y compositor John Carpenter.

Un encuentro clave para el cine

La gala anual del Academy Museum of Motion Pictures tiene como objetivo principal recaudar fondos para respaldar las iniciativas de la institución. Los recursos obtenidos se destinan a financiar exposiciones, proyecciones y programas educativos orientados a preservar y divulgar la historia del cine, consolidando la ceremonia como un puente entre el entretenimiento y la conservación del patrimonio cultural.