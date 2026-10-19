Cindy Crawford tras la pérdida de su hijo: “Estamos profundamente desconsolados”

Cindy Crawford (60) habló por primera vez ayer domingo 18 de octubre tras la pérdida de su hijo Presley Walker Gerber, fallecido a los 27 años el pasado 20 de setiembre. La supermodelo de los años 90 escribió unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram.

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se presentó ante el mundo: con bondad y vulnerabilidad”, escribió Cindy Crawford en las redes.

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La madre de Presley Gerber también se mostró muy agradecida por el cariño que ella, su esposo Rande Gerber y su hija Kaia Gerber reciben en estos momentos tan difíciles que están atravesando.

“Agradecemos la inmensa muestra de amor y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho. Te amaremos por siempre”, finaliza el conmovedor texto que lleva la firma Mamá, papá y Kaia.