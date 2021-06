Horóscopo de hoy: día martes 22 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Donald Faison, 47; Cyndi Lauper, 68; Graham Greene, 69; Meryl Streep, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: expanda su mente, vea las posibilidades y explore nuevas formas de usar sus habilidades que le den dinero extra y lo hagan sentir apasionado por sus planes a largo plazo. Está bien ser diferente y luchar por algo que lo inspira. Siga a su corazón y haga lo necesario para hacer realidad sus sueños. Sus números son 6, 14, 24, 26, 33, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, extrovertido y generoso. Es apasionado e impredecible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga en secreto los asuntos de dinero hasta que descubra el mejor modo de poner su efectivo a trabajar para usted. Se favorecen las mejoras en el hogar si puede ceñirse a un presupuesto. No le pague a un contratista; apele a sus amigos y familiares. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las limitaciones y la frustración se establecerán si acepta demasiado o hace promesas que no puede cumplir. Preste atención a lo que sucede a su alrededor y acuerde con alguien que comparta sus metas de mejoras para el hogar. Se favorece el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): verifique la información y aprenda sobre algo que quiere hacer. Use su inteligencia para obtener lo que quiere en lugar de depender de que alguien intervenga y se haga cargo. Ponga su energía donde cuenta y sobresaldrá. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): corra el riesgo y haga cambios que lo motiven a participar y contribuir más con la gente, organizaciones y pasatiempos vitales para usted. Esté abierto a sugerencias, pero haga lo que siente que es correcto y le da calma mental. Se alienta la superación personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de actuar. Una jugada prematura será costosa. Busque otras alternativas antes de tomar una decisión final. Tome en serio sus reservas, y considere el mejor modo de mantener la paz sin perder de vista sus metas a largo plazo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aflorarán las emociones cuando trate con amigos, familiares y compañeros. Ponga tiempo y esfuerzo en algo que pueda hacer por su cuenta para ayudar a aliviar el estrés y llevarlo un paso más cerca de algo que está tratando de lograr. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si quiere salir adelante, no reaccione de más cuando su objetivo sea hacer las cosas. No tiene sentido perder el tiempo en situaciones y personas a las que no puede cambiar. Ponga su energía donde aliente el éxito y la paz mental. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe, manténgase enfocado y amplíe su mentalidad en cuanto a dónde y cómo vive.Un cambio puede no ser bienvenido, pero al final, lo ayudará a soltar las cosas que lo agobian y le impiden avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aplique el minimalismo a todo lo que planea hacer. Ir de a poco lo ayudará a evitar cometer un error. Ponga su energía a trabajar para usted y haga lo mejor que pueda para mantener la paz. Concéntrese en la superación personal y la gratificación, no en tratar de cambiar o apaciguar a otros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no puede comprar el amor. Guarde su billetera y concéntrese en ahorrar. Un enfoque honesto y bondadoso a las sociedades y el amor será más efectivo que tratar de impresionar a alguien, exagerando lo bien que está. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ser directo de dará puntos, pero disuadirá a algunos de participar en lo que está tratando de hacer. Deje que las fichas caigan donde puedan y continúe con aquellos que comparten sus sentimientos. La honestidad es la mejor política. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga más intención y energía en las cosas y las personas que lo hacen feliz. Las mejoras en el hogar y sorprender a alguien a quien ama, alentará a mejores días en el futuro. Un enfoque singular a la salud y el estado físico es lo mejor para usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.