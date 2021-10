Horóscopo de hoy: día martes 19 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gillian Jacobs, 39; Roger Cross, 52; Jon Favreau, 55; John Lithgow, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable y ofrezca sugerencias. Es hora de ser audaz y directo, y averiguar exactamente donde está usted. Ponga en juego sus planes. Hágase cargo de su felicidad y descubrirá el modo de alcanzar su meta. La vida se trata de vivir, no de sólo existir. Manténgase en pie, haga que lo tomen en cuenta y realice su parte para asegurar su suerte en la vida. Sus números son 6, 13, 22, 26, 34, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, creativo y apasionado. Es amigable y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en su capacidad para hacer cosas. Una oportunidad de invertir en mejorar sus habilidades y conocimientos parece prometedora. Un compromiso de corazón cambiará el modo en que vive. El romance está en aumento, y los beneficios personales serán suyos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Investigue, y no participe si no se siente cómodo. Vaya sobre seguro, espere y no permita que los cambios que ocurren lo empujen en una dirección que no se adapte a su horario. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acelere, y llegará a su destino con tiempo de sobra. Su iniciativa ayudará a alentar sus búsquedas. Expanda su mente y habilidades, y ocurrirán cosas buenas. Haga de la superación personal una prioridad. El romance está en las estrellas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga algo que le dé alegría. El tiempo que dedique a relajarse y rejuvenecer lo ayudará a volver a pensar su próxima jugada. Un cambio positivo está a su alcance si se comunica con alguien que pueda ayudarlo con su objetivo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): estudie algo que lo atrae y ponga su mente en estados de ánimo que nunca creyó posibles. La forma en que aborde los asuntos de las sociedades, los negocios y el dinero será beneficioso si es fiel a si mismo y a sus metas a largo plazo. La ganancia personal parece prometedora. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca un presupuesto razonable. Considere invertir en algo que lo ayude a ganar más efectivo. Se recomienda aumentar sus calificaciones o habilidades. Quédese cerca de casa, y evite la posibilidad de estar sujeto a un riesgo de salud. Evite la tentación. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome un camino positivo que le permita explorar posibilidades emocionantes. Ponga todo lo que pueda en lograr lo que quiere, y no permita que nadie se interponga en su camino. La ira no resolverá nada, pero lograr lo que se propuso sí lo hará. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cíñase a las reglas, y evite confusiones y contratiempos. Tome un camino que le permita usar su creatividad para vencer la indecisión. Un cambio lo desalentará, pero con el tiempo y con paciencia, reconocerá los beneficios. Esté abierto a sugerencias. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca estándares altos, y esté a la altura de sus expectativas. Cómo presente lo que quiere hacer activará e inspirará a otros a unirse y ayudar. Use su inteligencia y conexiones apropiadamente, y el éxito seguirá. Se presenta el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfrentará oposición y muchas preguntas que serán emocionalmente agotadoras si no es rápido para explicar sus acciones y presentar soluciones razonables. Tome el control, pero no imponga exigencias a los otros. Maneje el cambio con optimismo y delicadeza. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tendrá la resistencia necesaria para hacer las cosas de modo rápido y eficiente. Su progreso y ganancias ayudarán a financiar algo que quiere realizar o comprar para avanzar con su agenda. Su poder de persuasión dará resultados. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): esfuércese por el progreso personal. Actualice su imagen, eleve su consciencia y haga algo que importe. La forma en que utilice su tiempo y su influencia determinará cuánta ayuda estarán dispuestos a ofrecer los demás. Construya un equipo en el que pueda confiar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.