Horóscopo de hoy: día martes 23 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miley Cyrus, 29; Salli Richardson-Whitfield, 54; Robin Roberts, 61; Bruce Hornsby, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tome el ritmo y termine todos los ítems de su lista de tareas. Ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y ocuparse de los asuntos inconclusos. Concéntrese en ganar libertad para vivir la vida de una manera significativa para usted. Alivie el estrés poniendo a descansar la salud, las finanzas y las promesas. Siga a sus sueños. Sus números son 3, 12, 20, 28, 37, 43, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, alentador y proactivo. Es reservado y perceptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): puede pensar lo que quiera, pero no se de por vencido. La diplomacia lo ayudará a hacer las cosas. Enfóquese en el resultado, y manténgase alejado de cualquiera que busque una pelea. No corra un riesgo con su salud, posición o reputación. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): estará listo para hacer un cambio, pero antes de hacerlo, considere los pros y los contras, junto con el costo involucrado. Dirija su visión hacia adentro; considere comenzar de a poco con mejoras personales que le hagan la vida más fácil o más significativa. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda de sus experiencias y evite poner en riesgo su reputación. No comparta información personal si no quiere terminar en una posición vulnerable. Busque una oportunidad que le permita usar sus habilidades más a su gusto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga algo que lo haga pensar y lo impulse a participar en eventos que reflejen sus inquietudes. Hable, conviértase en parte de la solución y hará nuevos contactos. Un encuentro romántico llevará a una ganancia personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): respete las fechas de entrega. No se sienta presionado a hacer un cambio o una jugada porque alguien más lo hace. Busque alternativas saludables cuando tenga opciones. Se alienta la actividad física y mental. Cambie la manera como aborda sus responsabilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque a alguien que siempre le levanta el ánimo. Una reunión de trabajo en red llevará a información que lo ayudará a redefinir lo que tiene para ofrecer. Adquiera habilidades que completen sus calificaciones para algo que le interesa. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome un momento para descubrir cómo se sienten y piensan los demás; eso cambiará cómo responde y evitará el malestar emocional. No se rinda, halle puntos en común que le den una razón para participar a todos los que necesita que colaboren. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): abrace lo que la vida tiene para ofrecer, y explore las posibilidades que tenga disponibles. El crecimiento personal debido a las circunstancias llevará a un cambio de estilo de vida o lo forzará a hacer una jugada. Tenga fe y siga la corriente. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise sus finanzas y considere lo que puede hacer para lograr la vida que quiere. Piense en cómo vender lo que ya no necesita e invierta en algo que le dé alegría. La ganancia personal está al alcance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga todo su empeño en hacer el mejor trabajo posible. Un enfoque enérgico de la vida, al amor y la felicidad no lo decepcionarán. Haga cambios positivos en el hogar y en el trabajo que le den una nueva oportunidad de vida. Convierta su sueño en realidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche y aprenda. No caiga presa de un argumento de venta engañoso. No tiene que hacer ninguna jugada si no está listo. Seguir a alguien no lo ayudará a lograr lo que quiere de la vida. Concéntrese en satisfacer sus necesidades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): obtendrá un impulso económico si es enérgico en sus actividades. Adapte lo que aprende observando a otros que lo ayudan a alcanzar su meta. Una mejora física llamará la atención y el interés de alguien a quien ama. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.