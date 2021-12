Horóscopo de hoy: día martes 07 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emily Browning, 33; C. Thomas Howell, 55; Tom Waits, 72; Ellen Burstyn, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: esfuércese y cosechará las recompensas. Un ritmo veloz, una mente rápida y una imaginación creativa lo llevarán a donde quiere ir. Depende de usted aprovechar las oportunidades que le lleguen y disfrutar de los ajustes que haga a su vida. Comparta su entusiasmo con otros y asuma una posición de liderazgo. Sus números son 2, 12, 20, 29, 34, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es singular, ingenioso y de mente abierta. Es apasionado e impulsivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): apóyese en alguien que siempre esté ahí para usted. La ayuda extra le dará una ventaja. Sea inteligente en el modo en que trata a sus compañeros y obtendrá el respeto y apoyo que inclinarán la balanza a su favor. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la mente abierta, pero no corra riesgos innecesarios, que lo pongan en una posición comprometida. Un enfoque minimalista le ahorrará tiempo y dinero y lo ayudará a evitar una discusión con alguien que puede influir en su estatus o reputación. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evalúe una situación, haga su jugada y termine lo que empieza. Cumplir su palabra lo ayudará a evitar críticas e interferencias. Un ritmo constante y un plan articulado llevarán a la victoria. No permita que la manipulación emocional lo haga ir más lento. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planee lo que hará, antes de comprometerse con algo que puede no ser factible. Un acto de bondad no debería ponerlo en una posición vulnerable. Ponga las cosas en claro, y busque un modo novedoso de alcanzar los requisitos especificados. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no tiente al destino. Cíñase a un programa y ocúpese de sus responsabilidades. No participe en chismes ni muestre credulidad al tratar con sus compañeros. Un enfoque ingenioso lo ayudará a evitar perder un tiempo valioso y prevenir que alguien lo haga quedar mal. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione acerca las cosas. Sea inteligente tomando con cuidado cualquier cambio que le llegue; las cosas saldrán mejor de lo previsto. Un evento de trabajo en red valdrá la pena. La superación personal le dará el apoyo que necesita para sobresalir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): considere qué es esencial y concéntrese en mantener la paz y ser honesto acerca de cómo se siente y lo siguiente que planea hacer. No permita que las emociones se interpongan en su camino cuando se trate de su felicidad, salud y bienestar financiero. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga su parte y marque la diferencia. Busque soluciones en lugar de quejarse de lo que está mal. El cambio comienza con usted, y documentar todo lo ayudará a tener en cuenta quién hace qué, y qué ayuda más. Se alienta el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): métase de lleno, tome las riendas y haga lo que debe hacer. Toma la iniciativa y convertirá una idea en algo concreto. No permita que la negatividad o la retórica engañosa de alguien se interponga entre usted y lo que está tratando de lograr. Termine lo que empieza. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en hacer las cosas a tiempo. Use su imaginación y hallará un modo de superar a cualquiera que intente competir con usted. Use sus atributos físicos a su favor. No exagere ni haga promesas poco realistas. La verdad importa. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de último momento limitará lo que puede hacer, lo que le causará dudas y estrés. Tenga preparado un plan de respaldo antes de comprometerse con alguien o algo que puede ser imprevisible. Mantenga sus metas lo más simples posible. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que nadie se aproveche de su bondad y generosidad. Ofrezca sólo lo que puede pagar y que no lo comprometa mental, emocional o económicamente. Un poco de romance aliviará su estado de ánimo y mejorará una relación significativa. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.