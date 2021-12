Horóscopo de hoy: día martes 28 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: John Legend, 43; Denzel Washington, 67; Edgar Winter, 75; Dame Maggie Smith, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el momento correcto es crítico, y saber cuándo comenzar y cuándo detenerse determinará su éxito. Escuche su voz interior, y descubrirá qué funciona mejor para usted. Abrace el cambio, y active habilidades que puedan ayudarlo a superar los obstáculos que se interpongan en su camino. Ponga a un lado sus emociones, deje atrás el pasado y haga lo que lo hace feliz. Sus números son 6, 11, 24, 28, 31, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, encantador y protector. Es proactivo y leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche con cuidado y observe cómo reaccionan los demás. No se sienta presionado a hacer una jugada si no se siente preparado. Busque el consejo de alguien a quien respeta; obtendrá una perspectiva diferente acerca de sus opciones. No corra un riesgo innecesario. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio despertará su imaginación y lo empujará en una dirección nueva y emocionante. Exprese su deseo de marcar la diferencia, y alguien influyente apoyará sus pensamientos y acciones. El progreso está a su alcance si sigue los canales adecuados. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo que sabe puede no ayudarlo cuando trate con sus compañeros si permite que sus emociones intervengan y disparen la exageración. Apéguese a la verdad para evitar ser rehén de alguien ansioso por señalar su error. Proteja su reputación. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si es divertido estar con usted, todos querrán estar con usted. Ponga una cara feliz, comparta recuerdos con alguien a quien ama y haga planes. Tomar el control de su vida mental, física y económicamente, aliviará el estrés. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no sienta que debe seguir a la multitud o ceder a las tácticas persuasivas de alguien. El cambio es bueno sólo si mejora su vida. Cuando dude, retroceda y haga algo que lo ayude a poner las cosas en perspectiva. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase en contacto con alguien que lo hace reír. Compartir sus sentimientos y planes lo alentará a iniciar un cambio de estilo de vida para estabilizar su bienestar emocional. Enfóquese en lo que necesita hacer, y no se detenga hasta alcanzar su meta. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aflorarán las emociones relacionadas a los asuntos domésticos. No actúe apresuradamente ni diga algo de lo que se arrepentirá. Espere su momento, use sus recursos y asegúrese de que los cambios que haga estén justificados. La disciplina ayudará a superar la acción impulsiva y el comportamiento permisivo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): recibirá mensajes contradictorios de amigos, familiares y colegas. No dependa de otros. Haga lo que debe hacer y no deje lugar a errores. Tome posesión y convierta sus intenciones en realidad. Diga lo que tiene en mente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): investigue qué lo ayudará a avanzar. Aprenda todo lo que pueda y prepárese para estirar la mente para adaptar lo que quiere hacer. No permita que la ira tome el mando cuando la acción progresiva puede convertir lo negativo en positivo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): adopte un enfoque singular a la vida. Haga cambios que despejen el camino hacia un futuro mejor. Ponga en riesgo su corazón y sea honesto acerca de cómo se siente. Ponga en marcha sus planes y no mire atrás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no crea todo lo que oye. Verifique los hechos, y aléjese de un trato que pide demasiado y da muy poco a cambio. Revise el papeleo personal para asegurarse de que no se ha olvidado de actualizar algo de importancia. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde su billetera en un lugar seguro. La tentación de gastar en cosas que no necesita o dejar que alguien se aproveche de usted está presente. Ponga más énfasis en las ganancias personales, estabilice su futuro y mejore su estilo de vida. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.