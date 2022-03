Horóscopo de hoy: día martes 01 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Bieber, 28; Kesha, 35; Lupita Nyong’o, 39; Ron Howard, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise cuidadosamente toda la información que recibe hasta que descubra lo que está por llegar. Hablar demasiado rápidamente llevará a conflictos y errores. Escuche atentamente, siga la línea de puntos, y enfóquese en el desempeño, la presentación y en construir una base sólida. No permita que nadie lo presione para que haga algo; el tiempo está de su lado, así que úselo para su beneficio. Sus números son 4, 10, 18, 25, 33, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, decidido y visionario. Es dedicado y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga paciencia; si actúa rápidamente, se equivocará. Mantenga sus planes en secreto hasta que pueda presentar con confianza lo que tiene para ofrecer. No espere conquistar a alguien que prefiere dirigir el espectáculo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se requerirá una mente clara cuando lidie con otros. Sea un buen oyente y hallará información que lo puede ayudar a hacer sugerencias positivas y marcar la diferencia. Un acto de bondad le dará a los otros una visión más completa de lo que puede hacer. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que es importante para usted, y no permita que nadie lo desvíe del rumbo. Un enfoque firme al modo en que usa sus habilidades y conocimientos evitará las interferencias y lo alentará a hacer el mejor trabajo posible. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a lo que sabe y hace mejor. Mire el lado positivo, use sus habilidades de modo singular, y saldrá victorioso. Una sociedad será una experiencia de aprendizaje que llevará al crecimiento y la felicidad a largo plazo. Se favorece el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que un extraño se meta con sus planes. Manténgase cerca de aquellos que lo respaldan y superará a cualquiera que se interponga en su camino. Sea consciente de los cambios que hacen los demás, pero no se sienta obligado a seguir su ejemplo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene mucho que esperar, así que no pierda el tiempo preocupándose por algo que no puede cambiar. Plante firmemente sus pies en el suelo y sea usted el que marca la diferencia. Siga a su corazón y se llegará algo bueno. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): el estímulo mental lo ayudará a no meterse en problemas. Evite las discusiones. Abrace la lectura, el aprendizaje y la búsqueda de la verdad. Una vez que tenga evidencia para confirmar sus creencias, podrá avanzar. Confíe en los hechos, no en los rumores. Enfóquese en la superación personal. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable poco y haga que sus acciones alienten resultados positivos. La forma en que realice los cambios marcará la diferencia en el resultado. No adivine cuándo su éxito depende de la precisión, el conocimiento y la habilidad. El romance está en las estrellas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): viva y aprenda. Escuche con cuidado y no permita que sus emociones se interpongan en el camino de una buena decisión. No crea todo lo que oye. Una afirmación exagerada llevará a suposiciones y un resultado costoso. Sepa cuándo decir no. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reorganice la forma en que maneja los asuntos de dinero y cómo aborda el trabajo, los títulos y las condiciones de vida. Un cambio positivo marcará una gran diferencia en cómo se siente y cómo incorpore nuevos comienzos. El romance está en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no sienta que tiene que decir algo o cambiar por lo que alguien decida hacer; enfóquese en lo que es importante para usted y siga adelante. Confíe en sus instintos, no en lo que otros tratan de hacerle creer. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está bien si cambia de opinión. Cuando dude, no se preocupe por dar un paso atrás y evaluar la situación. Aproveche sus recursos, las personas en las que confía, y hallará el camino más adecuado para sus necesidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.