Horóscopo de hoy: día lunes 28 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lady Gaga, 36; Julia Stiles, 41; Vince Vaughn, 52; Reba McEntire, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea asertivo pero paciente, amistoso pero cauteloso, y servicial pero bondadoso con usted mismo. Observe cómo responden los demás y conviértase en el primero en dar un paso adelante y marcar la diferencia. La disciplina y la atención al detalle lo ayudarán a terminar lo que empieza. Escuchar y comprender cómo contribuir mejor y cuándo retroceder alentará mejores relaciones con los demás y menos malentendidos y errores. Sus números son 7, 18, 21, 27, 30, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, ingenioso y franco. Es inteligente y perceptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las pequeñas cosas lo atrapen cuando hay tanto por lo que estar agradecido y que puede hacer para retribuir. Sea audaz, diga lo suyo y actúe personalmente, así como por aquellos menos dispuestos y menos capaces. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): apártese de la tentación. No se deje engañar por un disfraz. Haga lo suyo y controle su destino. Ponga alma y vida en lo que lo hace feliz. Trabaje solo, y tome el crédito de sus logros. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): expándase, explore nuevas posibilidades, trabaje en red y socialice con gente que lo inspire. Sea un buen oyente, procese la información y vea qué puede usar para incorporar más diversidad al modo en que gestiona cómo se ocupa de sus responsabilidades. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado con en qué y en quién invierte. Establezca lo que quiere lograr antes de tomar una nueva dirección. Espere y observe; deje que otro corra el riesgo. Puede pensar en grande, pero no gaste de más. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo suyo. Aprenda sobre la marcha, y no mire atrás. Su investigación, la determinación y encanto lo ayudarán a superar a cualquiera que intente interponerse en su camino. Concéntrese en lo que está tratando de lograr. Se alienta el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): sea realista cuando se trate de su relación con los demás. No compre el plan de alguien si no se ajusta a sus necesidades o no es rentable. Un cambio lo puede tentar, pero primero considere las consecuencias. La paciencia recompensará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se detenga a mitad de camino. Si quiere algo, llévelo a cabo. Diga lo que tiene en mente, y ponga en marcha sus planes. Tomar una cierta posición y hacer un presupuesto disuadirá a otros de interponerse en su camino. Las metas y mejoras personales parecen prometer. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga soñando, pero no acepte más de lo que puede manejar. Quedará atrapado en un aprieto si hace promesas poco realistas. Apéguese a lo básico, y cambie solo lo que es necesario. Maneje las relaciones y un problema doméstico con cuidado. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe su situación. Considere con qué puede contribuir, y use sus habilidades para hacer que la vida tenga más sentido o sea más de su agrado. No confíe en que otros lo ayuden. Sea inteligente y dependa de usted mismo y de sus atributos para alcanzar su objetivo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una pelea con un amigo, pariente o compañero le causará problemas. Quédese cerca de casa, y enfóquese en vivir un estilo de vida saludable. Un cambio doméstico atrasado aumentará su comodidad y conveniencia, dándole el impulso que necesita para sobresalir. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): vaya más lento y reconsidere su plan de juego. Tomar un enfoque realista al trabajo y al modo en que vive lo ayudará a decidir si quiere continuar por el sendero que está tomando. Tome el camino que lo lleve a su felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de sus asuntos a puertas cerradas. Cuanto menos familiarizados estén los demás con usted y con lo que está tratando de lograr, más fácil le será llegar a su destino. En primer lugar, ocúpese de las formalidades necesarias para su éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.