Horóscopo de hoy: día jueves 31 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Szohr, 37; Ewan McGregor, 51; Christopher Walken, 79; Shirley Jones, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año ponga alma y vida en lo que sea que haga. Obtenga toda la verdad, concéntrese en un plan y avance hacia su meta con intención y deseo. Su entusiasmo será contagioso y atraerá el interés y el apoyo de las personas que ofrecen sugerencias innovadoras para hacer su vida más fácil y los resultados espectaculares. El trabajo duro cultivará la estabilidad y le dará tranquilidad mental. Sus números son 8, 15, 24, 30, 33, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, intenso y entusiasta. Es abierto e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la inteligencia y la persuasión serán sus boletos para el éxito. Exprese sus pensamientos, y use la experiencia para hacer que otros vean las cosas a su modo. Obtendrá conocimiento e influencia llevando a cabo sus planes. La ganancia personal es evidente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía donde cuenta. Cuánto logre determinará lo siguiente que suceda. La acción audaz evitará críticas y quejas que pueden manchar su reputación o ponerlo en una posición defensiva. Juegue para ganar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga su vida simple, sus planes factibles y sus gastos razonables. Las decisiones que tome y la información que comparta determinarán cuánta ayuda reciba. Cumpla con las reglas y regulaciones, incluso si otros deciden no seguir su ejemplo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): trabaje solo, o al menos evite conversaciones acerca de temas delicados. Entrar en un debate desagradable no resolverá el problema ni lo ayudará a cumplir con sus responsabilidades. Preste atención a su trabajo y no pierda de vista su meta. Escuche y aprenda. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a lo que dicen otros, y aprenderá mucho acerca de la vida y lo que puede hacer para sobresalir. Una asociación nutrida con amor mejorará su vida y alentará ventajas que influirán en lo que haga al avanzar. Se favorece el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque lo bueno en todo y en todos. Una actitud positiva lo ayudará a producir un cambio que vale la pena. Tiene más opciones de las que cree. Hable de sus gustos y disgustos con alguien con quien quiere asociarse a medida que avanza. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): no actúe rápidamente. Sea inteligente, y lleve a cabo si tiene reservas o siente que puede hacerlo mejor en otro lugar. Controle las cosas y establezca prioridades que se adapten a sus necesidades. Hable desde el corazón, y júntese con personas que comparten sus sentimientos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si no está listo para decidir, retroceda. No se mueva hasta que comprenda mejor las consecuencias potenciales. No se deje engañar por alguien que no comparte su visión. Reflexione acerca de sus preocupaciones y haga lo que más le conviene. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): apóyese en fuentes en las que puede confiar. La experiencia de alguien puede ofrecer una importante cantidad de información para ayudarlo a decidir qué necesita hacer. Deje de lado sus emociones, y use la inteligencia cuando trate con quienes comparten su espacio. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga algo que lo emocione. Deje fluir su creatividad, y descubrirá un modo de mezclar lo que hace bien con algo que lo entusiasma. No entre en una discusión con un compañero, amigo o pariente al que le gusta jugar al abogado del diablo. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deténgase y piense antes de hacer una jugada. No siga los pasos de alguien cuando hacer lo suyo es la ruta hacia la felicidad y la satisfacción. Piense bien su plan, y vaya hacia la puesta de sol con determinación y una mente abierta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tendrá muchas ideas, pero antes de convencer a otros a que participen en su plan, asegúrese de que puede dar los resultados que promete. Su reputación depende de su capacidad para entregar mientras cumple con las reglas y regulaciones. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.