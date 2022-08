Horóscopo de hoy: día viernes 05 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lolo Jones, 40; Jesse Williams, 41; Jonathan Silverman, 56; Maureen McCormick, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: estar informado le ayudará a salirse con la suya. Proteja su posición, reputación y estatus dando la bienvenida a lo que otros piensan. El conocimiento que obtenga le ayudará a apaciguar a cualquiera que se oponga a sus planes. No limite lo que puede hacer porque es demasiado terco para ceder un centímetro para obtener un kilómetro. Sus números son 4, 12, 22, 26, 30, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, impulsivo y apasionado. Es persistente y visionario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea paciente, minucioso y protector. Tómese en serio los asuntos de dinero y el trato con las instituciones. Busque métodos alternativos de cómo usar su dinero sabiamente. Trate de construir un futuro seguro que ofrezca tranquilidad y las comodidades que desea. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje que sus preocupaciones lo consuman. Manténgase abierto a sugerencias, considere todas sus opciones y no se exceda. Puede desear un cambio, pero no haga un movimiento solo para satisfacer un capricho. Sea inteligente y espere. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si reacciona de manera exagerada o no cumple sus promesas será complicado llevarse bien con sus compañeros, amigos y familiares. Los puntos fundamentales entre el éxito y el fracaso serán la preparación, la organización, y terminar lo que empieza. Haga lo correcto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los gastos emocionales no resolverán nada. Comprar favores resultará contraproducente. Considere quién es, qué hace y qué quiere. Perderá la oportunidad de avanzar si pierde de vista sus objetivos y se angustia por lo que otros piensan,. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): termine lo que comenzó. No permita que lo que hacen los demás inicie una disputa. Distánciese de situaciones, personas y decisiones que sienta que no satisfacen sus necesidades. Elija la estabilidad en lugar de reaccionar emocionalmente. No se rinda ante un manipulador. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): motívese para hacer cambios que impulsen mejores oportunidades y relaciones. Acuda a presentaciones propicias para conocer personas que puedan ayudarlo a avanzar. Actualice su apariencia para asegurarse de que los demás lo vean moderno y progresista. El romance va en aumento. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuide su salud y bienestar emocional. Los riesgos causarán problemas. Cíñase a lo que ya conoce para evitar la interferencia y la presión de grupo. Elija lo que tenga más sentido y brinde el mayor rendimiento. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga sus emociones bajo control y su mente enfocada en lo que está tratando de lograr. No permita que nadie se interponga en su camino. Aléjese de las asociaciones que ya no lo animan ni lo motivan a verse y sentirse bien y dar lo mejor de si mismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche mejor su entorno. Despeje un espacio propicio para hacer cosas que aseguren su posición financiera. Invierta tiempo y dinero en comodidad, conveniencia y en acercarlo a sus seres queridos. Sea franco y preste atención a los detalles. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la sencillez y la moderación le ayudarán a mantener las cosas en perspectiva y mantenerse enfocado. Concéntrese en sus planes financieros y mantenga un estilo de vida que le haga sonreír. No ceda a la tentación ni a la manipulación emocional. Se alienta el romance. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pase por alto a cualquiera que intente convencerlo de hacer algo que no se siente bien. Tome el camino que le resulte cómodo y le ofrezca algo concreto. No permita que un incidente emocional arruine sus planes ni que se interponga entre usted y sus objetivos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): implemente cambios e invierta más tiempo y dinero en usted, su futuro y el estilo de vida que desea vivir. Una diferencia en su apariencia atraerá la atención y dará lugar a cumplidos. Los eventos sociales lo pondrán en contacto con alguien especial. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.