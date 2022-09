Horóscopo de hoy: día lunes 26 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Talulah Riley, 37; Christina Milian, 41; Serena Williams, 41; Jim Caviezel, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año rodéese de personas con ideas afines y juntos harán que las cosas sucedan. Busque algo que le interese y que también fomente una mejor salud y un futuro más brillante. Enfóquese en la perfección, en los detalles y en mejorar el mundo, no en cambios basados en la codicia. Las decisiones difíciles tendrán el mayor impacto en su vida. Elija sabiamente. Sus números son 3, 9, 17, 23, 27, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, magnético y perspicaz. Es enérgico y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su actitud de compromiso generará entusiasmo en los demás. Haga oír su voz y elabore un plan que ofrezca la oportunidad de poner sus habilidades a trabajar para usted. Pida y obtendrá la ayuda y el apoyo que necesita para seguir adelante. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): planee divertirse un poco con personas que compartan sus intereses. Un cambio de opinión debido a un incidente relacionado con un vínculo financiero o contractual requerirá más reflexión y acción. Antes de continuar considere los efectos a largo plazo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la superación personal aumentará su confianza y lo alentará a perfeccionar sus habilidades y usarlas para aumentar sus ingresos. La paciencia le ayudará a mantenerse encaminado y reconocer lo que realmente quiere lograr. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los desacuerdos emocionales lo dejarán en un estado mental confuso. Trate de llevarse bien y encuentre una manera de comprometerse para evitar perder el tiempo y quedarse corto cuando es esencial hacer las cosas a tiempo. Una idea original brindará altos rendimientos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda. Mantenga los ojos bien abiertos y observe lo que sucede a su alrededor. No se sienta obligado a actuar porque alguien le pide que sea un seguidor. Proponga ideas, sea ingenioso y concéntrese en sus necesidades. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): utilice un plan financiero y haga que su dinero trabaje para usted. Piense en grande, pero mantenga sus objetivos simples y rentables. Considere sus opciones y discuta sus planes con las personas más afectadas por sus acciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reúna información e incorpore lo que aprenda a su rutina diaria. Esfuércese por algo que lo conduzca a la felicidad y elija pasar más tiempo con las personas que ama. No se rinda ante algo que no le gusta o no quiere hacer. Siga su pasión. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea demostrativo, elija palabras descriptivas y exponga su punto, y obtendrá el apoyo que necesita para obtener lo que desea. La paciencia, junto con una buena idea, conducirá a oportunidades inesperadas. Si se olvida de discutir el problema prevalecerá la incertidumbre en la relación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): apóyese en las personas que conoce y en las que confía, y no en extraños que le brinden información falsa. Realice sus planes con transparencia, precisión y detalle. Cíñase a los estándares manteniendo las cosas simples. Un exceso se convertirá en una exageración. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la investigación valdrá la pena. No deje nada al azar y niéguese a dejar que las situaciones emocionales influyan en su opinión. Déjelo como está. La imprudencia le pesará emocionalmente y le costará financieramente. Mire hacia adentro y concéntrese en la superación personal. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo y esfuerzo a los asuntos de dinero y haga todo lo posible para estirar el efectivo. Piense más en sus inversiones y considere incorporar un estilo de vida moderado que ofrezca menos estrés y más tiempo para hacer las cosas que disfruta. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): termine lo que comenzó antes de pasar a algo nuevo. Preste atención a las relaciones y ocúpese de los problemas antes de que se vuelvan irreversibles. Discutir no es la respuesta; actuar le ayudará a mantener la paz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.