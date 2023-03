Horóscopo de hoy: día miércoles 01 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Bieber, 29; Kesha, 36; Lupita Nyong’o, 40; Ron Howard, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año cíñase a lo que sabe y hace bien, y no se decepcionará. Deshágase de lo que no tiene sentido ni propósito de manera de hacer tiempo libre para las cosas que importan. La ira es una pérdida de tiempo y energía. Concéntrese en el cambio positivo, en simplificar su vida y lograr la paz y la comodidad que se merece. Disfrute de una mejor salud y felicidad general. Sus números son 4, 10, 24, 27, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, perspicaz y reflexivo. Es emocional e indulgente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): contener sus pensamientos y sentimientos lo pondrá a prueba. Las acciones hablan más que las palabras, pero también pueden generar conflictos con aquellos que no están de acuerdo con usted. Si quiere ganar, deje a un lado las emociones y presente hechos que demuestren su punto. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es hora de reevaluar sus relaciones y su ética de trabajo. Alíese con personas que comparten sus gustos y aversiones, y marque una diferencia que promueva un cambio positivo en su comunidad. Bregue por la unidad, la justicia y por hacer del mundo un lugar mejor. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la inteligencia y la dedicación lo llevarán a la victoria si no permite que un extraño se entrometa en sus planes. Una nueva apariencia moderna levantará su ánimo y atraerá la opinión de alguien que pueda ayudarlo a reconocer lo que es posible. Enfóquese en ayudar a los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): controle sus reacciones emocionales. Será fácil malinterpretar las palabras o los gestos de otra persona. Busque respuestas y hable sobre las posibilidades con alguien que pueda ofrecer una perspectiva diferente con respecto a las opciones disponibles. Un reencuentro aclarará la incertidumbre. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acuda directamente a un experto antes de tomar una decisión que pueda afectar su salud, sus finanzas o su bienestar emocional. Dé un paso adelante y haga lo que mejor sabe hacer, y obtendrá el apoyo y el impulso necesarios para alcanzar su objetivo. Se fomenta el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): saltar de un lado a otro entre lo que quiere y aquello de lo que es responsable será su ruina. Elija un carril y permanezca en él hasta que finalice. No se aleje del cambio cuando debería aceptar lo que viene con la voluntad de triunfar. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): muestre entusiasmo, participe y marque la diferencia. Una fuerzas con alguien a quien ama y respeta, y juntos encontrarán un camino que les brinde alegría y satisfacción. Ayudar a otros será una experiencia de aprendizaje que inspirará su próximo capítulo. Se favorece el romance. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): examine todos los aspectos de su próximo movimiento. La satisfacción no será fácil de lograr si es descuidado, de mente cerrada o emocional. Es posible que no le guste el cambio, pero terminará con lo que ya no funciona para usted, lo que dará lugar a nuevas oportunidades. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la desinformación tendrá repercusiones duraderas. No confíe en que nadie le dé buenos consejos. Haga preguntas, siga adelante y concluya en función de sus hallazgos. La honestidad y la integridad lo salvarán de la vergüenza y la pérdida. Concéntrese en lo que le importa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche la oportunidad de cambiar de dirección. Elija lo que satisface su alma y siga los sueños que le dan esperanza. Complemente sus habilidades y su capacitación, pero no pierda el tiempo persiguiendo algo por la razón equivocada. Ponga en juego lo que más le gusta hacer. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los gastos emocionales le quitarán la tranquilidad. Al prestar atención a los gastos diarios, encontrará una manera de reducir costos y ahorrar. Evite a las personas que intentan obligarlo a hacer cosas costosas y perjudiciales para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no haga un escándalo. Quédese cerca de casa y haga cosas que calmen su alma y le den algo en que pensar. Un cambio positivo lo pondrá en un camino que lo motivará a eliminar el drama de su vida y reemplazarlo por paz mental y alegría. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.