Horóscopo de hoy: día viernes 07 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Iggy Azalea, 34; Michael Cera, 36; Bill Hader, 46; Liam Neeson, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año mantenga la mente abierta, pero no permita que nadie lo engañe para hacer algo que no favorezca sus intereses. Piense en grande, perfeccione sus habilidades y prepárese para causar un gran revuelo. No limite lo que puede hacer porque alguien se interpone en su camino. Es un gran momento en su vida para desafiar a lo qué y con quién no está de acuerdo y bailar al ritmo que lo hace sentir vivo. Sus números son 8, 19, 24, 27, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, ingenioso e impulsivo. Es resiliente e incansable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): canalice sabiamente su energía o terminará en una situación controvertida que lo colocará en una posición vulnerable. Sea un buen oyente y descubrirá la mejor manera de avanzar sin activar alarmas ni enfrentar una situación sin salida. Ocúpese de sus asuntos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe su próximo paso e inicie los cambios personales que harán su vida más agradable. Un mejor equilibrio entre el trabajo y el hogar lo tranquilizará y lo animará a reconocer y agradecer lo que tiene. Haga un presupuesto para un gasto que anticipa. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): exprésese abiertamente y avance en sus planes. No pierda el tiempo en personas o proyectos que no tienen significado ni propósito. Diríjase en una dirección que le haga sentir pasión por la vida y alcance la felicidad deseada. Sea sincero con usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en marcha. Mucho depende de su voluntad de tomar las riendas y hacer las cosas. Posponer el trabajo pesará mucho en su mente y entrará en conflicto con una oportunidad que podría surgir. Aproveche una situación que se está desarrollando. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su creatividad está en su punto máximo y su intuición respaldará sus sentimientos. Una mente receptiva y la observación lo harán avanzar y lo alentarán a conectarse con personas que pueden ayudarle. El amor, el romance y las perspectivas de un futuro mejor son evidentes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles, independientemente de lo que le digan los demás. La perfección y un esfuerzo adicional marcarán la diferencia la reacción que genere. No permita que las emociones interfieran con sus decisiones. Un enfoque práctico junto con el sentido común es el camino más rápido hacia el éxito. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una actitud diplomática dará sus frutos, ya que le ayudará a comprender cómo utilizar sus conocimientos, experiencia y habilidades a su favor. La posibilidad de conversar con alguien que pueda ayudarle le brindará una oportunidad inesperada. Muestre sus puntos fuertes y algo bueno sucederá. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprecie sus bendiciones y cuide su dinero. Vaya a lo seguro y no se arrepentirá. Siga un plan infalible y solo realice cambios que lo acerquen a sus objetivos. No permita que la tentación y las emociones se apoderen de usted. La honestidad consigo mismo evitará errores innecesarios. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): gravitará hacia situaciones que pueden resultar en gastos adicionales. Haga un presupuesto inteligente y regístrese solo para lo que pueda pagar. Cancele suscripciones no deseadas y protéjase de estafadores. Preste atención a la superación personal y a fomentar relaciones significativas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): realice modificaciones domésticas que le faciliten la vida y lo tranquilicen. Resuelva situaciones emocionales y aclare malentendidos o pequeñas diferencias que puedan generar confusión o discusiones no deseadas. Tenga un plan que ofrezca incentivos a cualquiera que pueda interponerse en su camino. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cálmese y reconstruya su estilo de vida para adaptarlo a sus necesidades. No permita que otras personas interfieran. Realice cambios en su entorno que sean propicios para lo que desea lograr, aumentará su confianza y lo alentará a ponerse a sí mismo en primer lugar. Elija la paz sobre el caos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): conozca los hechos antes de hacer un movimiento. Alguien exagerará o intentará convencerlo de que haga un cambio o compre algo costoso. Imponga disciplina en su rutina y concéntrese en lo que puede lograr que fomente ganancias financieras y tranquilidad. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.