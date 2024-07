Horóscopo de hoy: día martes 09 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fred Savage, 48; Jack White, 49; Tom Hanks, 68; Jimmy Smits, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el boleto para un cambio positivo es mantener la calma. No permita que el drama que sucede a su alrededor se apodere de usted. Se debe a sí mismo y a sus seres queridos ser una persona responsable que defiende lo que es correcto. Sea original, humilde y ahorrativo; todo lo demás caerá en su lugar. Anteponga la lógica y la razón; sea un líder, no un seguidor, y progresará. Sus números son 4, 10, 21, 29, 33, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, creador de tendencias y persuasivo. Es persistente y de mente abierta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la actividad física impulsará su día aliviando el estrés y animándolo a convertir cualquier tarea que emprenda en una experiencia memorable. Sea original ante los desafíos y encontrará la manera de superar cualquier obstáculo. Diviértase y explore las posibilidades. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite conversaciones con personas negativas o matones. Concéntrese en lo que quiere lograr. Haga las cosas a su manera y asuma la responsabilidad. Un cambio personal resultará mejor de lo previsto. Si va a salir adelante, hable menos y haga más. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): amplíe sus intereses y participe en eventos que ofrezcan esperanza. Preste atención a cómo se presenta y tendrá la oportunidad de asumir una posición de liderazgo. Sin embargo, hágase cargo sólo de aquello que pueda manejar. Tómese suficiente tiempo para completar las responsabilidades domésticas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es posible que desee un cambio, pero establezca un presupuesto antes de comenzar. No deje que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita o que no puede hacer usted mismo. Use sus habilidades y elija su camino sabiamente. Cuando la incertidumbre juega un papel importante, tómese un descanso y reconsidere su estrategia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense en grande, pero empiece poco a poco. Implementar un plan a largo plazo le dará margen de maniobra para alcanzar sus objetivos manteniendo su presupuesto. Dese un respiro para regenerarse y crecer. Permita que su intuición se haga cargo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere su próximo paso. La espontaneidad encontrará oposición; verifique la información, investigue más y reagrúpese. Si entabla una conversación acalorada con alguien que no comparte sus creencias aflorarán las emociones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención y ponga su energía en algo mental y emocionalmente enriquecedor. No permita que los contratiempos físicos o profesionales lo arrastren hacia abajo. Cambie las cosas con una actitud positiva y el deseo de aprender algo nuevo, y avance en una dirección que lo entusiasme. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): proceda con precaución. Es posible que desee un cambio, pero antes de participar en una empresa considere el costo. Las asociaciones financieras o legales requieren más reflexión, paciencia e intuición para evitar pérdidas o decepciones. Concéntrese en el beneficio y el crecimiento personal. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, la billetera cerrada y controle lo que es posible. Utilice la inteligencia para resolver las cosas y haga todo lo posible por abordar cada situación con una actitud positiva. Discutir lo hará retroceder. Proteja su reputación y su dinero guardando para sí mismo sus pensamientos e intenciones. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cambie lo que sea necesario. Los gastos adicionales provocarán estrés emocional e incertidumbre. Preste atención a dónde va su dinero y a las inversiones que valen la pena. Una sociedad puede ahorrarle tiempo y dinero y estabilizar su vida si se compromete. El romance va en aumento. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): comparta sus sentimientos e intenciones. No se permita el enojo cuando sea necesaria la paciencia para resolver los problemas entre usted y lo que desea lograr. Modifique su entorno para adaptarlo a sus planes y encontrará el camino hacia la felicidad que busca. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga en cuenta lo que es necesario y deje de lado aquello que no lo es. El equilibrio, la integridad y el juego limpio le ayudarán a evitar los peligros del exceso y de hacer promesas que no pueda cumplir. Mire hacia adentro y ofrezca lo mejor de sí mismo a sus seres queridos cuidándose mejor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.