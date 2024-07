Horóscopo de hoy: día sábado 20 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Julianne Hough, 36; Judy Greer, 49; Josh Holloway, 55; Carlos Santana, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la disciplina combinada con la pasión lo llevarán a la meta. Ponga su energía donde cuenta y dedique su tiempo a aquello que le brinde resultados satisfactorios. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no refleje sus sueños, esperanzas y deseos. Elija aquello que lo hace feliz y no se arrepentirá. Haga de este un año memorable y acepte aquello que lo hace feliz. Sus números son 7, 13, 26, 29, 32, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es leal, trabajador y decidido. Es ingenioso y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite encuentros emocionales. Antes de luchar por sus derechos clasifique sus sentimientos, lo que le gusta y lo que no. Planee participar en eventos edificantes y disfrute. Sea agradecido por lo que tiene; le ofrecerá información y le dará una perspectiva diferente sobre qué hacer a continuación. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la socialización puede generar problemas si hay exceso de indulgencia o si se encuentra con alguien que no comparte sus creencias. La paciencia es necesaria para mantener la paz y lograr algo que valga la pena. Se favorece un enfoque innovador para las mejoras internas y el crecimiento personal. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la comunicación, la participación y la superación personal conducirán a un cambio positivo y a un plan factible. Su resiliencia atraerá atención y sugerencias. Sea abierto, pero haga lo que sea mejor para usted. La moderación es necesaria; ceder lo pondrá en una posición vulnerable. Se favorece el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aplique presión, haga un presupuesto inteligente y siga sus instintos y obtendrá lo que desea. No espere a que llegue el cambio; depende de usted hacer que el cambio suceda. Cultive lo que más le importa y acérquese a quien necesite a su lado para lograr sus aspiraciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): amplíe sus intereses, participe en eventos y debates significativos y comuníquese con personas que comprendan y compartan sus inquietudes. No permita que le cueste un cambio que haga alguien más. Aléjese de situaciones que le impidan cumplir sus sueños. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambie su entorno o visite un lugar en el que nunca haya estado y la experiencia le brindará una perspectiva única de lo que hace y cómo vive. Evite tratar con instituciones, figuras de autoridad o personas discutidoras. Ponga su energía en algo que le importe. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se quede de brazos cruzados cuando puede marcar la diferencia. Diga lo que piensa y participe en debates, eventos y actividades que le ayuden a crecer mentalmente. Si es paciente con los miembros mayores de su familia, aprenderá algo sobre sí mismo. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere, siga observando cómo se desarrollan las cosas y absténgase de hacer un movimiento prematuro. Concéntrese en algo que le ayude a desarrollar una habilidad que quiera incorporar a sus calificaciones y agenda profesional. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga sus planes en marcha. Conectarse con amigos, asistir a una reunión o viajar a un lugar que brinde información sobre las tendencias futuras conducirá a planes interesantes que incluyan personas con las que le guste estar. El amor y la superación personal generarán oportunidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): controle sus emociones cuando aparezcan antes de involucrarse en algo controvertido. Lo mejor es escuchar y evitar una confrontación. Cambie lo que no le guste. Mantenga la vida simple, sea directo y sepa cuándo prevenir situaciones perjudiciales para la consecución de sus sueños. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en la comodidad, la conveniencia, situaciones domésticas y cambios que puedan mejorar su vida. Deje que las personas que le importan sepan cómo se siente y aprecien todo lo que tiene, y obtendrá las recompensas de la gratitud y una actitud positiva. Haga del romance una prioridad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reaccionar exageradamente generará problemas. Sea ingenioso, recopile información y descubra lo que es factible antes de involucrarse en cualquier cosa que pueda cambiar su estilo de vida o sus relaciones. El cambio puede resultar atractivo, pero sepa en qué se está metiendo antes de comprometerse. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.