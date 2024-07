Horóscopo de hoy: día martes 23 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Daniel Radcliffe, 35; Paul Wesley, 42; Marlon Wayans, 52; Woody Harrelson, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piénselo dos veces antes de gastar o donar dinero en efectivo. Si desea ser útil, ofrezca sus habilidades o su tiempo a las organizaciones que prefiera y hará conexiones valiosas que lo llevarán a ganar dinero en lugar de regalarlo. Sea receptivo a las tendencias y manténgase al día para asegurarse de no quedarse atrás ante aquellos que se apresuran a incorporar las últimas y más destacadas técnicas. Sus números son 3, 14, 22, 25, 31, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, ambicioso y entretenido. Es impulsivo y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): está bien compartir sus talentos, pero antes ponga un precio a su tiempo. La gente respetará y apreciará lo que ofrece si establece límites. El conocimiento allanará el camino hacia un futuro lucrativo. Imagine y manifieste lo que desea. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): replantéese su valor, reconsidere su próximo paso y tome el camino que tenga sentido. Al final del día, es usted quien debe estar contento con las decisiones que tome. No se deje engañar pensando que puede comprar amor, confianza y equidad. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se rinda ni se enoje. Tenga en cuenta lo que está tratando de lograr y elabore un plan dedicado al aprendizaje. Siga a su corazón, no a alguien que abuse de sus cualidades. Crea en sí mismo y haga lo mejor para usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga la cabeza en alto y recorra el camino hacia la cima. Establezca estándares de vida y metas que estimulen su imaginación pero manteniéndose dentro de lo razonable. Las entrevistas, reuniones y asuntos financieros resultarán mejor de lo que anticipa si presta atención a los detalles. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): regístrese en algo que lo entusiasme o mejore su salud. Comience un régimen enfocado en ponerse en forma. Cuanto mejor se vea y se sienta, más fácil será avanzar. No se quede atrás; la actividad y la participación son las claves de la vida, el amor y la felicidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): apunte a su objetivo y cumpla con sus planes. Si se desvía del rumbo, necesitará ayuda para completar su misión. Tenga cuidado con cualquiera que intente hacerle cambiar de opinión. La disciplina y el trabajo duro lo llevarán a su destino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está en el camino correcto; no permita que el letargo le quite el ánimo. Manténgase concentrado, sea creativo y no tenga miedo de bailar al ritmo que le atraiga. El truco para el éxito es disfrutar lo que hace y estar agradecido por sus habilidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique más tiempo a cuidar de sí mismo y de su entorno. El cambio comienza con usted, así que haga que cada movimiento cuente. No permita que otros interrumpan sus planes ni se aprovechen de lo que tiene para ofrecer. Realice cambios por el motivo correcto. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea ingenioso, recopile información, haga preguntas y acepte algo sólo cuando esté satisfecho de que puede lograr sus objetivos. Confíe en sí mismo y aléjese de quienes ofrecen pretextos o teorías de conspiración. Verifique los hechos y siga adelante. Discutir es una pérdida de tiempo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe más de cerca sus inversiones, contratos y calificaciones. Cuestione todo lo que parezca obsoleto o vencido. Un cambio doméstico necesita un manejo cuidadoso si se quieren evitar interferencias. Una empresa conjunta requerirá una gestión adecuada. Evite gastos compartidos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): idee una forma más eficiente de vivir e implementar el cambio. No espere que todos estén de acuerdo con sus planes. No dude en alejarse de una situación que carece de lo que necesita para ser feliz. Asuma la responsabilidad y explore sus opciones. La superación personal conducirá a oportunidades personales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): necesita tiempo para pensar. Evite a las personas conflictivas que exageran la verdad. Cíñase a qué y a quién conoce y en quién confía. No deje que un asunto emocional se infiltre en otros aspectos de su vida. Separe los negocios del placer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.