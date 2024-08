Horóscopo de hoy: día domingo 04 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cole Sprouse, 32; Dylan Sprouse, 32; Meghan Markle, 43; Barack Obama, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase en contacto con su gente. Este año rodearse de apoyo positivo y optimista fomentará la fortaleza y una actitud positiva que le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Utilice su encanto y diviértase a su manera. Este año tener el estado de ánimo adecuado marcará la diferencia en su desempeño. Sea el sol en la habitación y prospere. Sus números son 9, 14, 22, 29, 35, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es rápido, entusiasta e inteligente. Es comprensivo y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): debe participar en el juego para ganar. No se quede de brazos cruzados y no permita que otros decidan por usted. Dé un paso al frente y trabaje por su objetivo. Tenga en cuenta lo que es posible y no dude en actuar. El cambio comienza con usted; establezca un presupuesto y proceda con la intención de completar su misión. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga sus emociones en un segundo plano y deje que su encanto e inteligencia lo lleven hacia adelante con dignidad y buenas intenciones. Espere a revelar sus planes hasta estar listo para el lanzamiento y evitar así la interferencia externa. Confíe en sí mismo para elegir el camino que le resulte más cómodo y adecuado. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sabe cómo hacer las cosas; ya no permita que la inseguridad le cause dudas. Evalúe las situaciones y busque una manera sencilla y directa de avanzar. Deje de lado cualquier idea o sugerencia que complique las cosas y se sentirá cómodo con sus elecciones y con el resultado. Se favorece el romance. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): determine qué puede hacer para satisfacer sus necesidades. No deje nada al azar; cree el camino que lo lleve desde donde está a donde quiere estar. La vida que desea no sucede por sí sola. Se necesita un poco de trabajo e ingenio. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evalúe las situaciones antes de aventurarse por un camino sin retorno. No se permita el enojo cuando una sonrisa, una palabra amable o un gesto le ayudarán a salirse con la suya. Participe, marque la diferencia y potencie su día con actividades que resalten sus mejores rasgos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): espere y siga observando, analizando y planificando su próximo movimiento. La prisa lleva a cometer errores, y hoy la inteligencia supera a la fuerza bruta. Presione el botón de reinicio si algo no funciona para usted y acérquese desde un ángulo diferente. Donde hay voluntad hay un camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta lo llevará a la meta. No tema ni esquive al cambio; ponga sus sueños en movimiento. Extienda la mano, cautive a aquellos que tienen algo que aportar y se abrirá camino. Deje de soñar y centre su atención en ser emprendedor. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo a trabajar para lograr algo significativo. Mejorarse a sí mismo y a su relación con alguien más o seguir un camino creativo que despierte su espíritu le ayudará a superar la adversidad y dominar la paz mental. Un cambio en su estilo de vida tendrá un impacto positivo en lo que sucederá a continuación. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): investigue sus opciones y dirija su energía para modificar lo que interfiere con su progreso. Observe la logística de las situaciones, incluyendo al dinero, las habilidades y cómo se ve a sí mismo avanzando. Amplíe sus calificaciones. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): replantéese su estrategia financiera y estudie cómo reducir sus gastos generales y atender aquellas de sus necesidades personales que ahora estén insatisfechas. Analice sus aspiraciones y cómo financiar el logro del resultado que desea. El trabajo duro y la dedicación darán sus frutos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su poder donde cuenta. Concéntrese en lo que quiere y continúe hasta alcanzar sus objetivos. Puede ser que no todos aprecien los cambios que haga en casa, pero si satisface sus necesidades, continúe y deje que aquellos que esperan demasiado se las arreglen solos. Póngase a sí mismo en primer lugar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome notas, obtenga promesas por escrito y no permita que nadie decida o responda por usted. Es tiempo de realizar un cambio, pero es probable que haya interferencias si es demasiado abierto con respecto a sus planes. Preste atención a los detalles, ponga todo en su lugar y presente sus planes con entusiasmo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.