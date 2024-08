Horóscopo de hoy: día sábado 10 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Theroux, 53; Antonio Banderas, 64; Rosanna Arquette, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, dé el paso y siga el deseo de su corazón. Depende de usted hacer que las cosas sucedan; deje de esperar a que otra persona haga el trabajo por usted. Aléjese de aquellos que le ofrecen incertidumbre y confusión e intentan hacerle sentir inseguro. Adapte su entorno a sus necesidades y ponga su energía a trabajar para usted, y su bienestar emocional prosperará. Sus números son 2, 13, 21, 27, 32, 40, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, popular y entretenido. Es único y diferente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): amplíe sus intereses, conocimientos y amistades. La comunicación desempeñará un papel en determinar las personas y las cosas qué están disponibles como referencia y ayuda práctica. Invertir tiempo en establecer conexiones reforzará su confianza y lo animará a avanzar rápida y vertiginosamente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): inscríbase en algo que le interese. Será un imán para la información que puede cambiar su percepción, ayudarle a diagnosticar lo que más necesita en su vida y ayudarle a perseguir sus objetivos con entusiasmo y vigor. No permita que la inseguridad lo detenga. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): realice actualizaciones sin dudarlo. Estará cometiendo una injusticia con sí mismo si espera tranquilamente a que le lleguen las cosas. Haga una investigación, domine lo que descubra e implemente cambios que le ayuden a alcanzar sus objetivos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reconozca sus talentos y diversifíquese para asegurarse de que los utiliza para sacar el máximo provecho y destacar sus logros. No espere a que su competencia lo supere ni a que reconozca sus éxitos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): rodéese de expertos, preste atención y aprenda. Dominar habilidades prácticas y adquirir conocimientos valiosos contribuirá a su éxito. Conviértase en un líder y ganará impulso mientras crea y ejecuta un plan que ofrece importantes oportunidades. Agasaje a personas que puedan ayudarle a promover sus propósitos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que lo que otros hagan o digan lo moleste o lo enoje. Cíñase a lo que sabe y hace mejor, y modifique lo que sea necesario. Ser eficiente, espontáneo y valiente le ayudará a hacerse un lugar en el salón de la fama. Haga lo suyo y recoja sus recompensas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): coloque un pie delante del otro y la vista en su objetivo. Ya sea que se trate de problemas emocionales, financieros o médicos, la paciencia, la atención a los detalles, estudiar y ejecutar con precisión un plan le ayudarán a llegar ileso a la meta. Confíe en su juicio. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense detenidamente en su situación y haga realidad sus objetivos. Utilice su perspicacia y disciplina para guiarlo e impulsarlo a ser consciente de su entorno y ejecutar cada uno de sus movimientos con gracia y dignidad. Su reputación depende de una respuesta positiva. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): retírese y observe. Lo que otros revelen será esclarecedor e indicará cómo debe avanzar. No tome la información al pie de la letra; depúrela y verifíquela antes de transmitirla. La oportunidad es evidente siempre y cuando no se busquen empresas conjuntas. Avance solo o no avance. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): relájese y rejuvenezca. Conténgase de lanzarse a cambios monetarios, médicos o legales. Aléjese del estrés y la ansiedad y tómese un tiempo para dejar vagar su mente. El descanso le ayudará a ganar claridad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si abarca demasiado o permite que personas negativas se infiltren en su espacio estallarán las emociones. Quédese cerca de casa y de las personas que le importan y anímese a ser usted mismo. Agradezca lo que tiene y evite compras de las que se arrepentirá. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): medite, concéntrese y determine quién quiere ser y qué quiere lograr. El crecimiento personal y la adaptación de sus circunstancias y entorno para ayudarle a alcanzar sus objetivos en la vida serán liberadores. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.