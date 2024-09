Horóscopo de hoy: día jueves 05 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kat Graham, 35; Rose McGowan, 51; Michael Keaton, 73; Claudette Colvin, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: baje el ritmo, huela las flores, tómese un momento para relajarse y recordar de qué se trata la vida. Es necesario reducir los excesos, pasar más tiempo con los seres queridos y reevaluar lo que sigue. El cambio comienza con usted; ignorar sus hábitos, su salud y su bienestar general lo hará vulnerable. Tome notas, corrija lo que le falla y abrace el futuro con optimismo. La sostenibilidad proviene de buenas elecciones de estilo de vida. Sus números son 8, 19, 21, 24, 30, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es meticuloso, sabe aprovechar las oportunidades y es perspicaz. Es alentador e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): expanda su mente, sus perspectivas y sus relaciones. Pruebe qué funciona mejor para usted y aproveche la oportunidad de aprender o probar algo nuevo. No permita que los cambios que hagan los demás le impidan hacer lo mejor para usted. Céntrese en implementar la rentabilidad y el control. Se favorece la superación personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga privada la información personal. Escuchar será lo mejor para usted. Saber lo que quieren o piensan los demás le ayudará a tomar mejores decisiones y ofertas más adecuadas. Compartir un interés o experiencia común con alguien los acercará más y mejorará sus posibilidades de avanzar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en eventos que le permitan mostrar sus fortalezas. Su actitud emprendedora hará que la competencia se muestre reacia a contraatacar y que sus compañeros de equipo se muestren entusiastas para apoyar su liderazgo. Esfuércese por alcanzar la perfección, inicie altos estándares y continúe hasta que esté satisfecho con sus resultados. Se favorece el romance. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reprima sus emociones, recopile los hechos y espere hasta que llegue el momento adecuado para dar el siguiente paso. Busque una forma diferente de conseguir lo que desea. Agregue estilo y detalle a todo lo que haga y deje que su trabajo y desempeño lideren el camino. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que sus acciones guíen el camino. Tome la iniciativa de ser un líder y presente lo que ofrece mediante acciones en lugar de palabras. Las ideas, seguidas de las acciones, tendrán el mejor impacto en cómo responden los demás y abrirán las puertas a nuevos comienzos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): convierta en positiva una experiencia negativa y le resultará más fácil abrir las puertas a oportunidades más importantes. Aprenda de lo que sucede y diferencie entre ideas obsoletas, actuales y futuristas. Utilice su imaginación para crear algo que cautive y atraiga a quienes se acerquen. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): transmita amor a sus vecinos, amigos y familiares, y hágales saber que usted está ahí para ayudarlos. Su gran bondad y generosidad conducirán a nuevas conexiones que beneficiarán sus objetivos. Recuperará diez veces más de lo que dé. El romance va en aumento. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise su cuenta bancaria antes de donar o gastar frívolamente. Surgirá una idea errónea si escucha exageraciones o a alguien que intenta venderle algo. Mire hacia adelante y determine qué necesita y de qué puede prescindir. Se fomenta la disciplina en lo que respecta al dinero, la salud y el entretenimiento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje todo y examine qué es real y qué es falso. Necesita una evaluación honesta antes de poder tomar una decisión. Absténgase de escatimar en materia de conocimientos. Cuanta más información tenga, mejor preparado estará cuando se enfrente a decisiones difíciles. Haga lo que sea mejor para usted. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que se presente la ira cuando sea necesario actuar. Ya no espere a que otra persona haga las cosas por usted. Evalúe las situaciones y haga que las cosas sucedan. Inicie un movimiento e influirá en la forma en que se desarrollen las situaciones. Tome el control de su bienestar físico y emocional. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea consistente; si sigue cambiando de opinión, enfrentará oposición y perderá el derecho a elegir. Sea pragmático; evalúe los costos, el desgaste emocional y la sostenibilidad, y sabrá qué hacer a continuación. La vida sólo es compleja cuando invita a su mundo al drama y a la indecisión. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la tontería o el exceso se conviertan en su desventaja. Será necesaria la disciplina para no quedarse atrás. Diga no a la tentación y rodéese de quienes le dan buen ejemplo. No permita que la vida lo deprima; supérese y utilice sus activos para seguir adelante. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.