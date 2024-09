Horóscopo de hoy: día viernes 06 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Idris Elba, 52; Rosie Perez, 60; Jane Curtin, 77; Swoosie Kurtz, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año aproveche todos sus recursos y realice los cambios con los que siempre ha soñado. Es hora de dejar atrás la incertidumbre y confiar y creer en quién es y en lo que puede hacer. Elimine la negatividad, ponga la estrategia a trabajar para usted y convierta sus expectativas en realidad. El avance requiere agallas, ingenio e iniciativa; actúe en consecuencia y vea qué sucede. Sus números son 9, 14, 22, 27, 30, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, discreto y competente. Es dedicado y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acepte aquello que se le presente. Convierta la negatividad en acción positiva. Utilice su energía para sobresalir y no para perturbar, y superará a cualquiera que intente sabotear sus intenciones. Utilice incentivos y amabilidad para ganar apoyo. Los eventos sociales y el establecimiento de contactos elevarán su perfil y el romance se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se rinda ni ceda. Establezca límites, estándares y metas que valgan la pena. Ponga su energía donde cuenta; los beneficios aumentarán su confianza. Utilice su imaginación, mejore su forma de abordar el trabajo y aplique sus habilidades para maximizar sus aportes y productividad. Diga menos y haga más. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): conozca sus limitaciones y barreras, y proceda con cautela. Escuche, observe y pruebe sus pensamientos y teorías con aquellos en quienes confíe que le ofrecerán información válida. Espere enfrentar competencia y actitudes algo solapadas. Prepárese y proceda con inteligencia e integridad. Se favorece la superación personal y el romance está en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un enfoque apasionado lo llevará a donde desea ir. Comprométase y haga que las cosas sucedan cuando haya progresos en juego. Participe en el establecimiento de contactos, socialice y encante a quienes encuentre con su espíritu generoso. Un gesto amable traerá grandes beneficios. Ofrezca algo fuera de lo común. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase abierto a los cambios que mejoren su situación doméstica. Comuníquese con personas que compartan sus creencias y con aquellas que puedan brindarle información válida que favorezca la toma de buenas decisiones. Cambie sólo lo que sea necesario y asequible y eso garantice que obtendrá los resultados que necesita para alcanzar sus objetivos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje las cosas claras, esté a la altura de su potencial y no permita que nadie lo eclipse. Use lo que ya tiene de una manera única. No necesita lo último ni lo mejor ni gastar lo máximo para tener un impacto. Lo que necesita es honestidad, integridad y un plan sólido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una mente abierta, una actitud sincera y el encanto lo ayudarán a llegar a su destino. Cambie aquello que lo frena o lo deprime; use su mejor vestimenta y tome la iniciativa para lograrlo. La ira y la negatividad son el enemigo; alimente su alma con energía positiva y todo será posible. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): prepare el escenario para el éxito. Trabaje detrás de escena, perfeccionando y ensamblando cada detalle con maestría. Siéntase orgulloso y confíe en lo que hace. No permita que la negatividad de alguien más le dé forma a su futuro. Está bien ser diferente. Sea dueño del centro de atención y siéntase orgulloso de su singularidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje ir aquello que ya no le funciona; despeje espacio en su corazón, en su cabeza y en su hogar. Manténgase abierto a sugerencias y preparado para un nuevo comienzo, y tome el camino que ofrezca desafíos que lo hagan sentir vivo y listo para transformarse en alguien nuevo y emocionante. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie se haga cargo ni se interponga en su camino. Utilice su tiempo y energía para perfeccionar su intención y demostrar su punto. La ira sofocará su progreso y destrozará su mente y su ego. Sepárese del drama y encontrará su lugar feliz. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dele un poco de energía a su vida. Elija aquello que aumente su confianza o su deseo de aspirar a algo que lo motive y conmueva. Depende de usted despejar el camino, así que no espere a que alguien lo haga por usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se doblegue bajo presión. Salga de su zona de confort y encare de frente los problemas. Muestre sus fortalezas y ganará respeto por sí mismo y por los demás. Diga no a la tentación, a la indulgencia y a aquellos que intentan explotarlo. Establezca estándares altos y viva según ellos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.