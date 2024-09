Horóscopo de hoy: día sábado 07 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Evan Rachel Wood, 37; Shannon Elizabeth, 51; Toby Jones, 58; Michael Emerson, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las decisiones apresuradas le costarán. Controle lo que funciona mejor y preste atención a los detalles. Un enfoque bien planificado para alcanzar sus expectativas requerirá saber cuándo llamar a un experto y no escatimar en hacer las cosas bien la primera vez. El cambio parece prometedor si usted mismo gestiona cada paso. Estar informado allanará el camino hacia el éxito. Sus números son 5, 8, 14, 21, 33, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es preciso, intrigante e impredecible. Es sensible y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste más atención a usted mismo, a sus necesidades y a sus relaciones significativas. Sus acciones pintarán un cuadro de lo que está por venir y sus palabras sellarán el trato. Hable con franqueza, haga planes y cumpla con sus compromisos. El amor va en aumento. Haga del romance una prioridad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite los inconvenientes y ponga en juego los cambios que mejorarán su vida. Dedique más energía a descubrir, verificar y crear un patrón de estilo de vida que le garantice cumplir con sus plazos y disfrutar del viaje. La planificación de la vida es fundamental si quiere evitar desvíos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje que lo tienten los cambios que hacen los demás. Tome el camino que le haga más fácil la vida y disfrute de los beneficios de estar satisfecho con quién es y con lo que logra. Los proyectos de mejoras para el hogar requieren coherencia y un presupuesto que no cause estrés. Confíe en sus instintos, no en las exageraciones. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aproveche bien su energía emocional. Concéntrese en la superación personal, los desafíos y en ser positivo en lugar de ver las desventajas de todo y de todos los que encuentra. Participe en actividades que promuevan la amistad y el romance, y convierta lo que no le gusta de sí mismo en algo que sí le guste. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vuele bajo el radar y ate los cabos sueltos. Cuantas menos interferencias, más fácil será la vida y más tiempo dedicará a sacar provecho personal, rejuvenecer o pasar tiempo con alguien que le haga palpitar el corazón. Invierta en mejoras personales, no en intentar cambiar a los demás. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): esté atento a lo que hacen los demás. Cuantas menos sorpresas, más fácil será hacer a tiempo las cosas y según sus especificaciones. Permita que sus instintos lo guíen y su paciencia, disciplina y minuciosidad darán sus frutos. Cuando llegue la oportunidad, estará listo para luchar. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique su energía a aprender o realizar acciones físicas para mejorar su salud y bienestar emocional. Está bien concentrarse en su interior y descifrar cómo sacar lo mejor de usted, de sus seres queridos y de aquellos con quienes se encuentre. Las emociones encontradas estimularán su estilo de vida o sus proyectos de mejoras para el hogar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise sus finanzas y su historial médico y considere opciones que alivien el estrés. Modifique sus planes para incluir a parientes mayores o realice cambios en su espacio vital que se adapten a sus necesidades. Utilice su imaginación para generar cambios que enriquezcan su vida y sus relaciones significativas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): participe en eventos o actividades propicias para establecer contactos y busque presentaciones de personas que puedan ayudarle a salir adelante. No se quede corto a la hora de demostrar su confiabilidad. Haga lo que pueda para colaborar, independientemente de cuán grande o pequeña sea la solicitud. Una actitud positiva dará sus frutos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite riesgos para la salud. Ponga su energía donde le genere el mayor rendimiento. Concéntrese en las asociaciones, organice sus finanzas y dedique tiempo a descubrir qué quiere hacer a continuación. Mantenga la pelota en movimiento y su entusiasmo creciendo y llegará al destino que elija. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): separe sus emociones de cualquier situación que involucre a amigos, familiares o relaciones amorosas. Es esencial tener una visión clara de lo que está sucediendo y de lo que se puede hacer para compensar cualquier problema previsible. Utilice su sabiduría, conexiones y capacidad física para conseguir lo que desea. Se favorece el romance. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): simplifique su vida, reduzca el tamaño y delegue lo que no quiere hacer a alguien que pueda hacer un trabajo igual de bueno. Ceder puede ser liberador si se hace correctamente y con buenas intenciones. Concéntrese en “menos es más” y reconozca que la felicidad es sentirse bien con usted mismo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.