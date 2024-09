Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taraji P. Henson, 54; Harry Connick Jr., 57; Virginia Madsen, 63; Scott Patterson, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo. Tome decisiones basándose en la razón, los hechos y la investigación. Sea detallista al expresarse; no deje nada a la interpretación de los demás. Mantenga su análisis simple, su vida menos complicada y las conexiones que valgan la pena. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en tonterías. Protéjase de cualquiera que intente aprovecharse de usted. Ponga su energía donde cuenta y no se sienta culpable por cuidar de sí mismo. Sus números son 3, 15, 19, 28, 35, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, receptivo y emocional. Es calculador y eficiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el control y actúe con energía para impresionar y persuadir a los demás de participar en sus planes. Exprésese con carisma, pero no infle lo que tiene para ofrecer. Si quiere mantener una buena reputación, los hechos y la verdad tienen importancia. El crecimiento personal y el romance van en aumento. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los cambios en su manera de hacer negocios o de manejar sus asuntos darán sus frutos. Haga que su dinero trabaje para usted. Un cambio en el trabajo o en el hogar que aumente sus ingresos o reduzca sus gastos generales aliviará el estrés y lo alentará a conseguir aquello que lo hace feliz. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga sus registros actualizados. No pierda de vista lo que tiene en su agenda y cuánto cuesta. Céntrese en la salud, el bienestar y en hacer el mejor trabajo posible. No deje nada al azar ni a cargo de otras personas. Tome la iniciativa y proteja sus intereses. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga el listón alto y utilice su intelecto, experiencia e intuición para guiarse. Recibirá lo que haya invertido en sus objetivos, así que no sea tacaño con su tiempo ni con sus talentos. Una gran energía, flexibilidad e ideas innovadoras generarán oportunidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): salga, participe, establezca contactos y recopile información que le ayude a salir adelante. Conéctese con personas que tienen tanto que aportar como usted y conocerá ideas originales que lo alentarán a restablecer sus objetivos y actualizar sus habilidades. El beneficio personal parece prometedor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ofrezca su tiempo en lugar de su dinero. Alguien se aprovechará de usted si lo permite. Está bien cambiar de opinión o decirle que no a alguien que lo presiona. No espere hasta estar exasperado; si no está interesado en alguien o algo, diga que no. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio le levantará el ánimo y elevará sus niveles de energía. Es hora de comenzar algo nuevo y disfrutar de actividades que lo hagan sentir en forma y bien con su apariencia y lo que tiene para ofrecer. Viajar, formarse y conversar con personas con visión de futuro lo transformarán. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite estafas y ofertas que parezcan demasiado fáciles. Una evaluación razonable de lo que es posible le ayudará a cambiar de dirección y mejorar su vida; no se deje llevar por exageraciones cuestionables. Cíñase a lo que sabe que puede lograr con las habilidades y la experiencia que ofrece. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en cómo se ve y se siente y en lo que puede hacer, no en lo imposible. Las oportunidades dependen de usted, así que no busque obsequios cuando lo necesario son inversiones, inteligencia e ingenio. Descarte y aléjese de la manipulación y de la presión emocional. Confíe en sí mismo, no en los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a dónde va cada centavo. Actualice los documentos antes de que se apliquen sanciones. Manténgase al tanto de su juego y controle el resultado de situaciones que pueden ir a su favor o en su contra. No descuide su salud, su higiene ni su bienestar emocional. Sea honesto en los asuntos del corazón. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): socializar, establecer contactos y mostrar interés en lo que hacen los demás generará ganancias. Considere inversiones seguras y evite gastos emocionales o involucrarse en empresas conjuntas que no sean sólidas. Preste atención, sea ingenioso y concéntrese en el crecimiento personal, las ganancias y la tranquilidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome el camino hacia la iluminación. Permita que su intuición lo guíe y que su conciencia sea su barómetro. Considere formas de hacer que su hogar sea más confortable sin endeudarse. Venda los artículos que no necesita y libere espacio para algo a lo que quiera dedicarse. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.