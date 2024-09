Horóscopo de hoy: día miércoles 18 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Sudeikis, 49; James Marsden, 51; Jada Pinkett Smith, 53; Aisha Tyler, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su vida, sueños, esperanzas y anhelos, y actúe en consecuencia. Está listo para el cambio, pero cualquier cosa que desee lograr debe estar bien pensada y ejecutada con precisión. Una vez que tenga un plan, le levantará el ánimo y le ayudará a liberar el estrés. Salga, pruebe lo que está disponible y proceda con confianza y conocimiento para alcanzar sus objetivos. Gaste sabiamente su tiempo, energía y dinero. Sus números son 8, 15, 24, 27, 32, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cauteloso, puntual y detallista. Es imaginativo y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite caer en una trampa tendida por alguien que busca una discusión. Canalice su energía hacia el hogar o hacia la superación personal, o arregle el desorden y despeje el camino hacia una vida más simple y menos complicada. No permita que la incertidumbre lo lleve a la vacilación. Asuma la responsabilidad y haga que sus acciones cuenten. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que sea necesario para evaluar y determinar su próximo paso. Los viajes, el conocimiento y la experiencia son su mejor camino a seguir. En caso de duda, pídale a un experto que evalúe su dilema. Un enfoque práctico ofrecerá soluciones razonables y tranquilidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reconsidere cada elección que haga para evitar una decisión poco práctica. Alguien intentará empujarlo en una dirección que es menos sensata para usted que para él. Ser seguidor vulnerará su libertad. Permita que su intuición lo guíe. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades y busque una oportunidad que le permita utilizar sus habilidades y ampliar sus perspectivas. Un enfoque proactivo hacia la salud y el bienestar dará sus frutos. Maneje usted mismo sus problemas financieros y médicos; una investigación lo guiará para hacer a los expertos las preguntas correctas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mueva las cosas y despeje un espacio para albergar algo que desee realizar. Amplíe sus horizontes, haga nuevas conexiones y aumente sus conocimientos. Escuche, aprenda y descifre qué es lo mejor para usted. No se apegue al sueño de otra persona. Siga a su corazón. El romance va en aumento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca altos estándares, cubra sus huellas y guarde sus planes e intenciones para sí mismo. No permita que la incertidumbre se manifieste ni que lo ponga en una posición vulnerable. Sea observador y cauteloso, y vele por sus intereses; logrará el resultado que desea y el respeto que merece. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca planes sólidos antes de decidir hacer un movimiento. Saber lo que quiere es la mitad de la batalla. Escuche, aprenda y evalúe en lugar de seguir a la multitud. Explore aquello que lo hace feliz y siga el camino que le ayude a generar confianza y un estilo de vida saludable. Se favorece el romance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): profundice y continúe hasta estar satisfecho con los resultados. Use su imaginación y sus habilidades y estará contento con lo que suceda. No pierda tiempo ni energía preocupándose por cosas que no puede controlar. Acepte aquello que le atrae y haga que las cosas sucedan. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una oportunidad sólo vale la pena si le ayuda a alcanzar sus metas. No se inscriba en algo para complacer a los demás cuando necesita ponerse a sí mismo en primer lugar. Concéntrese en la autosuperación, el crecimiento personal y en verse y sentirse lo mejor posible. Aléjese de cualquiera que le pida demasiado. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un inventario. Siga el rastro de su dinero y descubra dónde se ha ido y cómo reducir sus gastos generales. No deje que las emociones lo dominen ni lo desvíen. Planifique sus acciones y realice los cambios necesarios, y esto aliviará el estrés y lo impulsará en una dirección saludable. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a su horario, rutina y estilo de vida. La forma en que viva y maneje su dinero, su salud y sus relaciones determinará lo que sucederá y cómo lo tratarán los demás. Manténgase abierto a probar algo nuevo, pero no sea tonto con respecto a lo que puede permitirse. Establezca pautas y un presupuesto. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): persiga sus sueños. Su disciplina y trabajo duro darán sus frutos, animándolo a confiar y creer en sus habilidades. No permita que sus decisiones sean tomadas por influencias externas. El cambio comienza con usted. Sea dueño y controle sus acciones y asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.