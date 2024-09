Horóscopo de hoy: día sábado 21 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alfonso Ribeiro, 53; Nancy Travis, 63; Bill Murray, 74; Stephen King, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la franqueza, un estilo de vida sencillo y un presupuesto fijo le ayudarán a encontrar el camino hacia la tranquilidad y la felicidad. Ocuparse de las necesidades personales y de la salud y generar confianza contribuirá a su capacidad de alcanzar las estrellas y de confiar y creer en sí mismo y en lo que puede ofrecer. Son evidentes el beneficio personal y la adaptación de su apariencia y agenda a su satisfacción. Sus números son 5, 17, 20, 28, 33, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, receptivo e innovador. Es útil y minucioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): consulte lo que hay disponible y le interesa y aproveche la oportunidad para explorar posibilidades. Pase tiempo con alguien que le brinde alegría y estimule su mente; compensará el estrés y le hará sentir que no es el único que enfrenta decisiones difíciles. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): consulte los anuncios de búsqueda y los mercados laborales, y mejore sus calificaciones o comercialice sus habilidades para adaptarlas a lo que haya disponible. Ponga más energía en la presentación y en cómo trata a las personas que encuentra. Ser ingenioso le dará la ventaja que necesita para lograr el éxito que desea. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): alguien se aprovechará de usted si está demasiado ansioso por ayudar. Verifique la información, solicite pruebas y sea escéptico ante cualquier acuerdo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Proteja sus activos y su reputación. Sea un buen oyente y guarde sus ideas y secretos para usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a las sugerencias que le hacen sus seres queridos. Resuelva los problemas de salud y rediseñe su estilo de vida para equilibrar su dieta, obtener estímulo mental y realizar ejercicio para garantizar que su cuerpo, mente y alma estén en forma. Investigue, haga preguntas y obtenga ayuda práctica para garantizar el éxito personal. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga modificaciones en casa para que su vida sea más fácil. Una reunión con amigos cercanos o familiares ofrecerá información sobre lo que hay disponible en su comunidad. La practicidad y el encanto combinados con respecto a un asunto emocional serán necesarios si desea evitar una reacción violenta de alguien que cause problemas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aléjese de situaciones y personas indulgentes. Busque oportunidades para realizar mejoras y ganancias personales. La forma en que use su energía y aplique sus habilidades determinará qué tan bien se desempeña y se siente. Concéntrese en el progreso, el rejuvenecimiento y los nuevos comienzos. Gravite hacia qué y quién lo consuela. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase abierto a sugerencias, aprenda todo lo que pueda y ocúpese personalmente de los asuntos para evitar costos o interferencias innecesarias. La desinformación puede generar problemas. Verifique y siga los canales adecuados para evitar repercusiones. Cuídese primero usted mismo y estará mejor equipado para ayudar a los demás. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diga lo que tiene en mente. Aclare cualquier idea errónea y comprométase con alguien a quien ama. Un cambio será saludable y aumentará su confianza y bienestar emocional. Permita que su imaginación creativa lo guíe y persiga aquello que lo hace sentir feliz y agradecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es evidente una oferta inesperada, pero antes de decidirse a participar, verifique los hechos sobre costos y rendimientos. No confíe en que todos los involucrados sean honestos acerca de lo que tienen para ofrecer y lo que quieren a cambio. Es mejor prevenir que lamentar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en una excelente posición. Permita que su intuición e inteligencia se hagan cargo y deje que sus acciones lo lleven hasta la meta. Mantenga la vista en su objetivo y confíe en su capacidad para marcar la diferencia. Un enfoque único para un asunto financiero resultará ventajoso. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque sistemático a todo lo que se le presente le ayudará a evitar errores. Evite sentirse presionado a brindarle a alguien más información personal o que pueda afectar su bienestar financiero, médico o emocional. No dude en rechazarlo. Tome el control y haga lo mejor para sí mismo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus gastos y restablezca su presupuesto y estilo de vida para reflejar lo que puede permitirse. No deje que nadie lo obligue a comprar algo que no quiere o no necesita. Utilice su energía y habilidades físicas para ganar dinero extra. Ponga orden y siga adelante. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.