Horóscopo de hoy: día sábado 12 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Josh Hutcherson, 32; Tyler Blackburn, 38; Bode Miller, 47; Hugh Jackman, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante con entusiasmo y vigor, socialice, exprésese creativamente y busque formas innovadoras de invertir y presupuestar su flujo de caja con delicadeza. Es un punto de inflexión y una oportunidad para dar pasos, incorporar nuevas ideas y planes, y expresar quién es y qué ofrece. La expansión va en aumento, y promocionarse a usted mismo y a lo que hace mejor, fomentará ofertas sin precedentes que serán fructíferas y divertidas. Sus números son 9, 13, 20, 27, 31, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, reflexivo e intenso. Es demostrativo y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ganará impulso si participa en un evento referente a una causa que lo preocupa. Las personas con las que comparte ideas lo motivarán a ayudar a imponer el cambio y su círculo de amigos crecerá. Un problema financiero o médico saldrá mejor de lo previsto. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche cualquier oportunidad para observar lo que hacen y dicen los demás, eso ayudará a formular cómo puede tener un impacto positivo. Ponga su energía en el crecimiento personal, relaciones significativas y mejoras en el hogar. El romance está en las estrellas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): fortalezca sus vínculos con alguien beneficioso. La información que reciba le ayudará a decidir cómo seguir adelante. Mejorar sus credenciales o utilizar sus habilidades de manera única le ayudará a ser un contendiente de peso en una situación competitiva. Mantenga en secreto sus planes hasta estar listo para lanzarlos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles, mantenga sus planes simples y su presupuesto razonable. No espere que todos estén de acuerdo con usted. Si quiere evitar discordias, no comparta sus ideas ni sus planes. Priorice sus metas personales, superación personal, salud y estado físico. Socialice, pero no comparta sus creencias. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): espere. Contemple sus opciones. Diseñe una estrategia, pero no ponga en riesgo su reputación ni sus finanzas. Concéntrese en aprender, escuchar y formular un plan que resista la prueba del tiempo y lo llevará hacia el futuro con suficiente impulso para realizar cambios innovadores. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): se favorece un cambio de estilo de vida que incluya hacer cosas que le brinden alegría. Deje de complacer a otras personas y tome decisiones que lo hagan sonreír. Una actitud positiva tendrá su peso ante los demás y le brindará la satisfacción que desea y merece. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salga, socialice y disfrute de una conversación profunda con alguien que lo desafíe intelectualmente y obtendrá información sobre un estilo de vida alternativo. Reúna información e inscríbase en una actividad que tendrá un impacto positivo en su forma de proceder. Dedique sus pensamientos y energía a mejorar sus calificaciones. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de lado lo que no puede cambiar y concéntrese en actividades creativas, eventos sociales, aprendizaje o reconectarse con alguien a quien extraña. La vida se trata de vivir y depende de usted extender la mano y hacer que las cosas sucedan. Un cambio de escenario será edificante, gratificante y aliviará el estrés. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los excesos le harán retroceder. Regístrese u ofrezca su tiempo como voluntario para una causa a la que quiera contribuir. Donar dinero en efectivo está bien, pero la ayuda práctica le brindará más satisfacción y una visión de primera línea sobre lo que es posible y cómo convertirse en el punto fundamental para el progreso. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es posible que desee un cambio, pero no espere que se produzca sin luchar. No se haga cargo de los problemas de otras personas. Es mejor no participar en algo que genere problemas o que sea imposible de solucionar. Sea un buen oyente o un colaborador financiero, pero no manche su reputación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): busque oportunidades y esté preparado, manténgase dispuesto y sea capaz de llevarlas a cabo. La satisfacción que obtenga y las personas que conozca en el camino tendrán un impacto positivo en su forma de proceder. No realice cambios por motivos equivocados. Haga lo que sea mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si no resuelve los asuntos pertinentes aumentará la incertidumbre. Escuche a su corazón y asóciese con aquellos que comparten sus intereses y opiniones. Adopte una actitud saludable y cuídese físicamente, a sus seres queridos y a su bienestar económico. Imponga disciplina, presupueste con prudencia y reduzca sus gastos generales. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.