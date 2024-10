Horóscopo de hoy: día martes 15 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dominic West, 55; Vanessa Marcil, 56; Emeril Lagasse, 65; Sarah Ferguson, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: expanda su mente, busque oportunidades y haga que todo suceda. Sentarse sin hacer nada y esperar a que le lleguen las cosas le generará frustración. Salga de su zona de confort y permita que su imaginación creativa inicie ideas innovadoras. Un cambio que fomente un mejor estilo de vida, una rutina de salud y ejercicios físicos, y un presupuesto para algo que desea realizar será alentador. El beneficio personal se dirige hacia usted. Sus números son 6, 10, 19, 26, 32, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, creativo y proactivo. Es enérgico y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde los secretos para sí mismo. Observe lo que otros hacen y dicen sin hacer comentarios. Cuanto menos sepan los demás sobre usted, mejor. Pasar desapercibido le ayudará a lograr lo que se propuso sin interferencias. Escuche a su cuerpo y enfrente los problemas de salud con esperanza y visión. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ya debería haber hecho un cambio. Considere lo que falta en su vida o cómo puede aprovechar algo que disfruta e incorporarlo a su rutina diaria. Permita que su imaginación y sus ideas lo guíen y descubrirá un camino que lo hará sentir bien con su vida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que nadie lo manipule. El cambio debe venir del corazón y tener significado para usted. Dejar que alguien lo convenza de algo que no necesita o no quiere le pesará mucho si se deja convencer fácilmente. Depende de usted crear las oportunidades que desee. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): considere y desarrolle ideas y habilidades que lo entusiasmen. Hacer algo que le guste o que tenga significado para usted cambiará el ambiente y la forma en la que utilice su tiempo para salir adelante. No permita que las emociones encontradas de alguien más le impidan hacer lo mejor para usted. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con quién se alinea. Alguien ofrecerá información engañosa o hará un ajuste de último momento que no le favorece. Investigue y esté preparado para exponer los hechos. Proteja su posición, reputación y salud de cualquier persona o cosa que pueda ser tóxica. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la vida y las explicaciones simples. No subestime nada ni a nadie. Manténgase actualizado y preste atención al juego. Reconozca qué es real y qué es una conjetura. Una oportunidad sólo es valiosa si funciona para usted. Cree situaciones que aborden lo que le resulte importante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la mente abierta al tratar con asociados, oportunidades comerciales y una vida saludable. No permita que afloren la frustración y el enojo; hay mejores maneras de usar su energía. El trabajo duro dará sus frutos y le animará a utilizar su experiencia, conocimientos y habilidades para adaptarse a las tendencias actuales. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): presuma de sí mismo, haga lo suyo y cause sensación para que lo que ofrece quede grabado en las mentes de quienes se encuentre. Haga todo lo posible y exprese sus ideas y su posición, y cautivará a alguien que tiene tanto que aportar como usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deténgase, mire y escuche. Proteja su posición, popularidad y propiedad de cualquiera que intente hacerlo quedar mal. Aléjese de las personas que intentan jugar con sus emociones o controlar lo que hace o piensa. Trabajando solo conseguirá los mejores resultados para lograr sus objetivos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está en una mejor posición de lo que cree. Aumente su resistencia y póngase manos a la obra. Una alta energía, la visión y el carisma le ayudarán a crear conciencia y atraer personas calificadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos. No deje nada al azar, conozca los hechos y siga adelante. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese su tiempo. Los cambios prematuros resultarán diferentes a lo que anticipa. Manténgase abierto a sugerencias, desglose costos y tome decisiones basadas en hechos, cifras y contratos vinculantes. Vaya a lo seguro; no se arriesgue a sufrir pérdidas financieras, lesiones ni problemas de salud. Cumpla con las reglas y regulaciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome el control y haga las cosas a su manera. Respalde sus palabras con su energía y sea disciplinado para terminar lo que comienza. Un enfoque innovador para utilizar sus cualidades le ayudará a lograr un cambio positivo y a atraer a alguien especial y a conectar. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.