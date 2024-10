Horóscopo de hoy: día viernes 25 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ciara, 39; Katy Perry, 40; Josh Henderson, 43; Persia White, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vigile cómo gana y maneja su dinero. Cambiar su rutina, presupuesto, inversiones y calificaciones le ayudará a establecer un camino hacia un menor estrés. Elegir un estilo de vida que se adapte a su personalidad y refleje lo que significa la vida para usted lo conducirá a la paz mental y a la oportunidad de relajarse y disfrutar de la libertad de vivir a su manera. Descubra el crecimiento personal, el amor y la felicidad. Sus números son 2, 14, 19, 26, 33, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, innovador y servicial. Es ambicioso y carismático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no espere que los demás hagan las cosas a su manera; modere su ira cuando las cosas no sean de su agrado. Hágalo usted mismo, estará contento con los resultados y evitará altercados provocados por críticas y quejas. El cambio comienza por usted. Mire hacia dentro y modifique lo que no le gusta. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en lo que ofrece el mayor rendimiento. Trabaje duro, diviértase mucho y aléjese del drama emocional. Las reacciones exageradas, el comportamiento indulgente y comprometerse a más de lo que puede manejar lo harán perder el ritmo. Concéntrese en lo que es esencial y satisfactorio para su alma. Es evidente un cambio de actitud. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome decisiones razonables. Surgirá incertidumbre y confusión debido a lo que dicen y hacen los demás. Resuelva sus diferencias y haga cambios en su estilo de vida que aumenten su comodidad, conveniencia y bienestar emocional. El romance está en las estrellas y se ve favorecida la mejora de su vida a través de la superación personal. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque formas únicas de destacar. Si quiere cautivar a su audiencia la forma en que presenta lo que hace mejor requiere dinamismo, pasión y persistencia. Un enfoque enérgico generará un flujo de efectivo que le ayudará a avanzar con sus planes. Viva el momento y algo bueno se desarrollará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dirija su energía hacia algo concreto para evitar la frustración y enojarse con los demás. No cuente con recibir ayuda y evitará decepcionarse. Convierta lo negativo en positivo y muestre sus capacidades, así eclipsará a cualquier competencia. La ganancia personal y el romance se ven favorecidos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga planes para hacer algo que estimule su mente, cuerpo y alma. Considere la idea de explorar un lugar o participar en una actividad que lo anime a aprender algo nuevo y reunirse con personas con ideas afines. Las conversaciones lo llevarán a tomar decisiones y a comprometerse con algo o alguien especial. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga su energía donde cuenta y donde le brinde un alto rendimiento emocional, físico, mental o financiero. Ponga en marcha un plan de ahorro en lugar de despilfarrar su dinero. Vivir al límite sofocará su capacidad de alcanzar sus objetivos. Rodéese de personas que tengan algo que ofrecer. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): escuche antes de responder. Asegúrese de comprender lo que molesta a los demás antes de emitir un juicio. Dirija su energía hacia la superación personal, la creatividad y la consolidación de los planes que desea llevar a cabo. Ya es hora de que haga un cambio. Deje de procrastinar; depende de usted iniciar su próximo movimiento. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a cómo se presenta ante los demás. Es esencial hacer una declaración que honre sus convicciones y a quién es usted al tiempo que describa lo que está dispuesto a hacer. No permita que el dinero se le escape de las manos, ni que se lo arrebate un estafador o un ladrón. Protéjase. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles y termine lo que comience. Proteja su reputación de quienes intentan hacerlo quedar mal. Ponga su energía en el crecimiento personal y genere un cambio positivo. Apúntese para algo que lo entusiasme y conocerá a alguien especial. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reduzca la velocidad, recopile datos y evite actuar apresuradamente. Necesita tiempo para digerir lo que sucede a su alrededor antes de poner más energía en sus ideas y planes. Tómese el tiempo para desarrollar algo que le ayude a avanzar y que pueda lograr de forma independiente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): salga de casa. Regístrese en algo que le permita establecer contactos o ampliar sus intereses o su círculo de amigos, pero evite involucrarse con alguien que esté tratando de quitarle su dinero. Puede divertirse sin convertirse en un seguidor o financiar el sueño de otra persona. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.