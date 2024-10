Horóscopo de hoy: día miércoles 30 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matthew Morrison, 46; Gavin Rossdale, 59; Harry Hamlin, 73; Henry Winkler, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no haga sonar la alarma. Ocúpese de los asuntos pendientes y ahorre tiempo, dinero y disgustos. Sea original, inventivo y disciplinado; el resultado superará sus expectativas. Dese un respiro y encuentre la fuerza y el coraje para hacer lo que es mejor para usted en lugar de amoldarse al plan de otra persona. La vida se trata de libertad; viva y deje vivir. Presione el botón de reinicio. Sus números son 7, 18, 21, 25, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, innovador y espontáneo. Es único y cuestionador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche su voz interior. Aprenda de sus errores, ofrezca resultados que agreguen valor a su vida y evite asumir un proyecto que no pueda afrontar. La ira no resolverá un problema, pero el ingenio, ser fiel a sí mismo y seguir adelante con lo que importa sí lo harán. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje de quedarse al margen. Abrace las oportunidades; rejuvenecerá y recargará y se animará a convertir sus expectativas en algo tangible. Organice su espacio para agregar comodidad y mejorar su capacidad para lograr sus objetivos. Una actitud positiva hará la diferencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese personalmente de los asuntos. Reduzca sus gastos generales y diga no a las sugerencias indulgentes. Confíe en que sus emociones y su corazón lo guiarán en la dirección correcta en lugar de permitir que alguien más lo lleve por mal camino. La ganancia personal comienza con buenas elecciones y un estilo de vida saludable. Confíe en sí mismo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite a cualquiera que use manipulación emocional para dirigirlo en una dirección equivocada. Piense por sí mismo y ponga su energía en aquello que más lo beneficie. Use su imaginación para imponer disciplina, fuerza y coraje; el resultado superará sus expectativas. Actúe con paz y amor, no con ira. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía donde importa. No pierda tiempo ni dinero tratando de apaciguar a los demás; lo que logre tendrá un impacto mucho más significativo en su vida. Proteja su hogar, su familia y sus posesiones de las influencias externas y de los estafadores. No crea todo lo que escucha; investigue. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): conoce las reglas. Siéntase libre de señalar lo que está bien y lo que está mal o de decir no a algo que no está bien. Sepa cuándo alejarse, establezca límites y rechace gastos que no pueda justificar. Aprenda todo lo que pueda y acepte solo aquello que lo beneficie. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe cada detalle, evalúe las opciones y fije su mirada en lo que es factible. Trate cada elección y oportunidad como una experiencia de aprendizaje y descubrirá cómo sacar el máximo provecho de su situación. Lo mejor para usted son la superación personal, la comunicación y las actividades educativas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sus puntos fuertes son la disciplina, el coraje para seguir sus instintos y el deseo de estar tranquilo. Las decisiones que tome y los cambios que resulten de ellas dependen de usted. No se quede al margen cuando sea necesario actuar para alcanzar el destino que haya elegido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dejarse llevar por las emociones y actuar por instinto lo haran caer en la tentación, cuando lo que en realidad necesita es paciencia para evitar un error costoso. Escuche a la razón, no a quienes intenten convencerlo de hacer algo que los beneficie más que a usted. Proteja lo que tiene diciendo que no. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que el amor, las emociones y el deseo de complacer a los demás se interpongan en su camino cuando se presente una elección. Sopese los pros y los contras. Una oportunidad solo vale la pena si puede afrontar la oferta. No deje su destino en manos de otra persona. Tome un camino que pueda controlar. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no revele su situación financiera. Investigue y establezca metas factibles. Si toma un riesgo, no cumplirá con sus expectativas. Sea inteligente y evite el estrés innecesario. La simplicidad y la moderación le serán útiles mental y económicamente. Concéntrese en la salud, la dieta y el bienestar emocional. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tratar de complacer o impresionar a alguien tendrá desventajas. Sea más observador y esté menos ansioso por comprar aceptación; eso le ahorrará dolores de cabeza económicos y emocionales. Concéntrese en ser una persona divertida; si eso no es suficiente, aléjese. Gaste solo lo que tiene. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.