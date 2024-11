Horóscopo de hoy: día domingo 10 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miranda Lambert, 41; Ellen Pompeo, 55; Tracy Morgan, 56; Michael Jai White, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: diseñe y defina cómo quiere vivir y ponga en marcha sus planes. No permita que nadie juegue con su visión. Construya un estilo de vida que le permita seguir a su corazón y a sus sueños y evitar la negatividad. Las ideas de otras personas no satisfarán sus necesidades. Aléjese de los gastos que no quiere afrontar y de las personas que intentan aprovecharse de usted. Un presupuesto establecido evitará gastos innecesarios. Sus números son 9, 13, 20, 28, 31, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, creativo y flexible. Es proactivo y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): analice sus opciones y trabaje para alcanzar su meta sin llamar la atención. Mantenerse alejado de las interferencias le ayudará a generar el impulso que necesita para alcanzar sus objetivos. Aprender y usar sus habilidades físicas para lograr su cometido será gratificante. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie lo que no le gusta y siga adelante. Deje de perder el tiempo; concéntrese en lo que es significativo. Elija pasatiempos que le hagan sentir bien con quién es y con lo que aporta, pero no permita que nadie lo convenza de algo que no puede permitirse. Lleve la voz cantante. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite las exageraciones y haga las preguntas pertinentes. Tomar el control e iniciar un diálogo que ofrezca información sobre la cual basar las decisiones le ahorrará tiempo y dinero. Entable conversaciones que le ayuden a comprender y entender una relación significativa y descubrirá cómo mejorarla. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): adapte su día a su estado de ánimo. Sumérjase en algo que capte su imaginación y lo anime a participar. No permita que las influencias externas arruinen sus planes. Depende de usted resolver los asuntos pendientes que lo frenan. Se favorecen la investigación, la creación de contactos y las actividades educativas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea divertido y participe en algo que lo estimule mental y físicamente. Su impulso y su deseo le ayudarán a llegar a su destino y a disfrutar de las recompensas que reciba. Sea audaz, diga lo que piensa y siga adelante con sus planes. La interacción social y el romance requieren honestidad e integridad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las decisiones que tomen los demás lo molestarán. Tómese un momento para ponerse en el lugar de ellos antes de decir o hacer algo de lo que pueda arrepentirse. La paciencia dará sus frutos y la comprensión le otorgará la ventaja que necesita cuando presente sugerencias inteligentes y su apoyo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salir y participar en algo que despierte su curiosidad o le informe sobre algo que puede incorporar a su rutina parece prometedor. No lo dude; un cambio físico en cómo o dónde vive valdrá la pena. Las conversaciones y actividades abiertas con un colega serán reveladoras. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga a salvo su dinero y sus posesiones. La disciplina y la confianza en sí mismo para implementar ideas que le resulten útiles están a su alcance. Diga no a cualquiera que intente convencerlo de gastar en artículos o servicios innecesarios. Desconfíe de cualquiera que le imponga objetivos cuestionables. Evite las empresas conjuntas. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado; alguien intentará convencerlo de algo cuestionable. No haga promesas de las que se arrepienta ni revele información personal que lo ponga en una posición vulnerable. Busque oportunidades que pueda controlar y dedique su tiempo a algo significativo. El crecimiento personal generará oportunidades y ganancias. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): defina lo que quiere lograr y ponga en marcha su lista de cosas por hacer. Piense de manera creativa y esfuércese por aplicar una estrategia que dé resultados emocionales y económicos. Un cambio de estilo de vida que le permita seguir a su corazón resultará mejor de lo esperado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participe en algo que aumente su entusiasmo o que lo oriente en una dirección que ofrezca crecimiento, mayores calificaciones y conexiones con personas que puedan ayudarlo en su camino. Un enfoque enérgico atraerá la atención y relaciones duraderas con personas de ideas afines. El romance está en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngale fin a todo lo que no sea bueno para usted. Diga no a la tentación, a la indulgencia y a las personas que intentan aprovecharse de usted. Concéntrese en lo que puede hacer para establecerse como experto o que lo oriente en una dirección que ofrezca crecimiento. Póngase a sí mismo en primer lugar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.