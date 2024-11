Horóscopo de hoy: día jueves 14 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olga Kurylenko, 45; Travis Barker, 49; Josh Duhamel, 52; Patrick Warburton, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: planifique sus acciones con cuidado. Procure mantener la paz y encontrar formas innovadoras y positivas de reforzar lo que desea lograr o ver suceder este año. Una actitud amistosa y la voluntad de acercarse y encontrar puntos en común ayudarán a allanar el camino hacia un futuro más brillante. Escuche las quejas sin dejar que las emociones se apoderen de usted. El cambio es evidente y ayudará a transformar su vida. Sus números son 5, 12, 24, 29, 33, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, consciente y adaptable. Es proactivo y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): muévase. No deje de cuidarse. La actividad física aliviará su estrés y aumentará su confianza. Escuche su voz interior y amplíe su alcance con respecto a algo o alguien que le interese. Haga preguntas y confíe en sus instintos cuando trate con figuras de autoridad, instituciones o asuntos legales. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): canalice su energía emocional hacia el amor, el aprendizaje y los cambios en el estilo de vida. Participe en eventos que le ayuden a reconocer aquello que lo frena y que le ofrezcan una visión de nuevas posibilidades. Aléjese de cualquiera que le dicte lo que puede hacer y no permita que la terquedad le impida tomar la decisión correcta. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las conversaciones serán engañosas. Haga preguntas, investigue y evalúe las situaciones antes de inscribirse en algo que le lleve mucho tiempo o sea costoso. Ponga su esfuerzo en investigar, hacer viajes cortos en busca de respuestas y aprender algo que mejore su vida, su mentalidad o su rumbo. Cuídese mejor a sí mismo y a sus finanzas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que pueda para ayudar; esto resaltará sus cualidades y ampliará sus amistades. No se fíe de los “tal vez” ni de las posibilidades remotas que otros sugieran. Si quiere que algo se haga, lo mejor es que lo haga usted mismo. Su esfuerzo elevará su perfil y el interés de alguien por usted. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga una mente abierta, escuche y sea directo respecto de lo que puede y va a aportar. Su poder está en su voluntad de compartir y marcar una diferencia en el resultado de algo que quiere ver que se desarrolle. Use su imaginación y superará a un adversario competitivo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las acciones hablan más que las palabras. Tome la iniciativa e investigue y descubrirá cómo usar sus habilidades para obtener ganancias financieras y mejoras físicas. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita. Diga no a la tentación que es engañosa, costosa y poco saludable. Aprenda a amarse a sí mismo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga un viaje al pasado, asista a una reunión o acérquese a alguien a quien extraña. Esto despertará su imaginación y le ayudará a planificar algo que lo entusiasme. Realice cambios que reduzcan sus gastos generales o hagan que su espacio sea más fácil de usar. Establezca un presupuesto, cúmplalo y siga adelante. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca un cronograma estricto y termine lo que empieza. Trabajar solo es lo mejor para usted y le conviene no entablar conversaciones con personas que no comparten sus convicciones. Elija ser creativo, reconocer lo que es significativo y encaminarse en una dirección que le brinde alegría. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuídese mejor a sí mismo y a su dinero. Las compras impulsivas le causarán problemas. Concéntrese en la actividad física y en socializar con personas que enriquezcan su vida al ofrecer alternativas de sentido común a lo que está de moda. Evalúe de qué puede prescindir; se ahorrará gastos y remordimientos. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comunique lo que desea a los poderes fácticos. Pinte un cuadro que despierte el interés de las personas y fomente el cambio. Es hora de tomar las riendas en lugar de solo participar. Mantenga todo lo que haga simple, moderado, factible y con un propósito, y obtendrá algo rentable y efectivo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guárdese sus opiniones para evitar conflictos. No permita que la incertidumbre le impida participar en actividades o eventos que puedan estimular su mente. Las personas que conozca lo desafiarán a crecer y a participar en algo que pueda tener un impacto positivo en su vida. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se enoje; muévase. Permita que sus logros hablen por usted. No baje sus estándares ni expectativas porque los demás se comportan mal. Cambiar su entorno despertará su imaginación y lo alentará a utilizar su espacio de manera eficiente. Un cambio físico o un ajuste en la forma en que hace las cosas dará sus frutos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.