Horóscopo de hoy: día miércoles 13 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gerard Butler, 55; Jimmy Kimmel, 57; Whoopi Goldberg, 69; Joe Mantegna, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: convierta una idea innovadora en un cambio de estilo de vida. Haga una lista de los pros y los contras que enfrenta a diario, piense en aquello que lo hace feliz y trace un plan que lo oriente en una dirección que elimine la negatividad y deje más tiempo y espacio para aquello que lo haga sentir bien con la vida. Este año deje de perder el tiempo; utilice la disciplina adicional que recibe de Saturno para ayudarse a alcanzar sus objetivos. Sus números son 5, 13, 23, 27, 35, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, innovador y directo. Es entusiasta y confiable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): utilice su inteligencia para superar a cualquiera que intente explotarlo. No sea ingenuo ni le dé a nadie el poder de tomar decisiones por usted. Explore todas las vías en busca de oportunidades y cree lo que considere mejor. Si no le gusta lo que alguien le ofrece como diagnóstico o plan pida una segunda opinión. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía donde importa. Haga que sus metas sean la comodidad y la conveniencia. Establezca estándares altos e investigue sus opciones para determinar la forma más eficiente y asequible de seguir adelante con sus planes. El cambio comienza con usted; promueva su mejor oferta y aclare lo que quiere a cambio. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de sus asuntos usted mismo. Si depende de otros, los resultados lo decepcionarán. Utilice su inteligencia, conocimientos y recursos para ayudarse a recorrer el camino a seguir. Utilice los canales adecuados para evitar retrasos. Un viaje, una reunión o una conferencia le permitirán realizar cambios positivos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): permita que su mente divague, pero mantenga a salvo su dinero y sus posesiones. Hay un gasto emocional evidente si cree en los sueños de otra persona o sucumbe a un discurso de ventas manipulador. Dé marcha atrás, sea más introspectivo y considere cómo pueden beneficiarlo sus habilidades, cualidades y talentos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): hágalo usted mismo. Confiar en que otros hagan las cosas por usted lo llevará a arrepentirse y a obtener resultados erróneos. Cuando trate asuntos de negocios o hable con asociados, guárdese sus pensamientos para sí mismo. Las tácticas de presión serán contraproducentes y lo dejarán en la estacada. Mantenga la vida simple y apéguese a la verdad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación es necesaria para garantizar que las cosas se hagan correctamente. Ya es hora de un cambio, pero primero debe ocuparse de los cabos sueltos. Una vez que tenga todo en orden, recompénsese con un estímulo que lo haga sentir bien con su apariencia y sus logros. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tratar con personas de diferentes orígenes requerirá una mentalidad abierta. Ofrezca alternativas y, si es necesario para lograr que las cosas se hagan, manténgase dispuesto a llegar a un acuerdo. Apéguese a la verdad y verifique la información que recibe antes de transmitirla. Una insinuación que alguien haga será engañosa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): inicie el cambio. Reinicie su agenda para asegurarse de tener tiempo de modificar sus preferencias para adaptarlas a sus necesidades. Manténgase al tanto de los asuntos de dinero. Antes de firmar un contrato asegúrese de pedir por escrito el presupuesto. La investigación puede ayudar a evitar que cometa un error costoso. Confíe en su intuición. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga una moción para hacer algo que requiera uno de sus talentos e inteligencia o que ofrezca la oportunidad de explorar nuevas posibilidades y salidas. Permita que su pasión aumente y lo impulse a hacer todo lo necesario para que sus sueños se hagan realidad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga sus emociones ocultas a quienes intentan encontrar su punto débil. Ponga su energía en lograr sus objetivos y evitar las interferencias, manteniendo un perfil bajo y haciendo que cada movimiento cuente. La estrategia, la disciplina y el trabajo duro darán sus frutos. Haga lo que mejor sabe hacer. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una salida creativa despertará su imaginación y lo animará a convertir algo que ama hacer en una operación rentable. Ponga en marcha su energía con emoción y entusiasmo; le ayudará a generar el impulso y el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos. Una empresa conjunta parece prometedora. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la incertidumbre de otra persona lo detenga. No dude en hacer lo mejor que pueda e implementar un cambio que estimule el crecimiento o la superación personal. Use su imaginación y creatividad para superar a cualquier competidor. Una ganancia financiera o un contrato parecen prometedores. El romance está en ascenso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.