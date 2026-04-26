Horóscopo de hoy
26 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 26 de abril para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jemima Kirke, 41; Channing Tatum, 46; Tom Welling, 49; Kevin James, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: trace su camino y ponga en marcha su proyecto. Es hora de convertir sus sueños en realidad. Deje de hablar, empiece a actuar y verá qué rápido se convierte en una persona nueva y fascinante. Sea el iniciador y explorador, pero también el que verifica los hechos y piensa con rapidez, capaz de reorganizar planes y convertir cualquier situación negativa en positiva con palabras, sabiduría y un esfuerzo bien coordinado. Deje de procrastinar; ponga en marcha los motores y láncese hacia el futuro con determinación. Sus números son 5, 12, 22, 27, 31, 34, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, perspicaz y memorable. Es cauteloso y proactivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los excesos son el enemigo. La falta de moderación, el gasto desmedido y la exageración de las situaciones le acarrearán problemas. Concéntrese en su bienestar y en alcanzar la paz mental y la felicidad. El ejercicio, la dieta y todo lo que le ayude a reducir el estrés serán su salvación. Su clave para el futuro son una mente, un cuerpo y un alma sanos. Elija el amor y el romance en lugar de la discordia y el caos. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique su energía al descubrimiento y a la culminación. No permita que la manipulación emocional interfiera con su mente ni con sus planes. Tenga presente en su corazón qué es lo mejor para usted y no permita que nadie interfiera en lo esencial para su salud y bienestar. Ponga en marcha sus planes y no mire atrás. Sea fiel a sí mismo; elija aquello que lo hace feliz. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que sus emociones se interpongan en su camino. Es probable que alguien intente manipularlo o interferir en sus planes. Conozca sus propias intenciones y ejecute sus planes en consecuencia. Tiene decisiones que tomar, y lo correcto es seguir a su corazón y responsabilizarse de su felicidad. Se destaca el crecimiento personal. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): simplifique su vida. Es momento de recargar energías, no se complique. Dedique tiempo a sus mejores amigos o reserve un tiempo para consentirse. Es un buen momento para ponerse al día con su correspondencia o para ordenar su espacio. Sea lo que sea que lo reconforte, comience el proceso. El crecimiento personal le brindará beneficios tanto para la salud como para el bienestar físico. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): avance con entusiasmo y conseguirá apoyo. Permanezca atento y obtendrá información interesante de quienes aporten ideas sobre algo que le interese. Obtendrá una perspectiva diferente sobre algo o alguien que estaba considerando incorporar a su vida. Una asociación parece interesante y es lo mejor para usted. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda de la experiencia. Observe cómo reaccionan los demás, esto le indicará qué debe hacer a continuación. Si no está de acuerdo con lo que sucede, surgirán emociones encontradas. Tómese su tiempo, analice el panorama general y busque una forma alternativa de afrontar las situaciones difíciles. Use su energía emocional para perfeccionar una habilidad física. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): todas las miradas están puestas en usted. Esfuércese por brillar y cautivar a todos. Una conexión interesante que establezca cambiará su forma de avanzar y de presentar sus cualidades. Socializar, viajar, asistir a eventos interesantes y ser sincero con alguien que conozca planteará preguntas sobre su estilo de vida y los cambios personales que desea realizar. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene muchas cosas a su favor, así que cíñase al plan y concéntrese en lo que quiere, hacia dónde se dirige y con quién quiere aliarse. No permita que nadie ponga palabras en su boca ni que malinterprete lo que usted dice. Asegúrese de tener los datos correctos y concéntrese en lo que quiere lograr. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa, relájese y disfrute de sus seres queridos. No permita que personas ajenas interfieran en su vida personal. Arreglar su espacio o añadir aparatos o equipos que fomenten alguna actividad que disfrute le ayudará a aliviar el estrés. Acicálese y planee una cita romántica. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si adopta una actitud confrontativa ante una situación personal surgirán problemas. Lo mejor es que se enfoque en algo que no involucre influencias externas. Hablar menos y actuar más le ayudará a simplificar su vida y le dará tiempo para considerar quién vale la pena y quién lo estorba. Una actividad física que suponga un reto le ayudará a encontrar la paz. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus finanzas y establezca un presupuesto ajustado. Un cambio de residencia o de estilo de vida le ayudará a reducir sus gastos y lo incentivará a realizar los ajustes físicos que desea para mejorar su estado de ánimo y aumentar su confianza. Si no selecciona con cautela en quién confiar surgirán complicaciones afectivas. Infórmese bien antes de hablar. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asista a eventos sociales o haga planes con alguien que saque lo mejor de usted. Una buena carcajada le ayudará a poner las cosas en perspectiva y le dará esperanza para un futuro mejor. Aléjese de lo que no puede controlar y haga aquello que lo hace feliz. Una nueva actividad o grupo al que se una incentivará nuevos comienzos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.