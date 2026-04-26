Horóscopo de hoy: día domingo 26 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jemima Kirke, 41; Channing Tatum, 46; Tom Welling, 49; Kevin James, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: trace su camino y ponga en marcha su proyecto. Es hora de convertir sus sueños en realidad. Deje de hablar, empiece a actuar y verá qué rápido se convierte en una persona nueva y fascinante. Sea el iniciador y explorador, pero también el que verifica los hechos y piensa con rapidez, capaz de reorganizar planes y convertir cualquier situación negativa en positiva con palabras, sabiduría y un esfuerzo bien coordinado. Deje de procrastinar; ponga en marcha los motores y láncese hacia el futuro con determinación. Sus números son 5, 12, 22, 27, 31, 34, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, perspicaz y memorable. Es cauteloso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los excesos son el enemigo. La falta de moderación, el gasto desmedido y la exageración de las situaciones le acarrearán problemas. Concéntrese en su bienestar y en alcanzar la paz mental y la felicidad. El ejercicio, la dieta y todo lo que le ayude a reducir el estrés serán su salvación. Su clave para el futuro son una mente, un cuerpo y un alma sanos. Elija el amor y el romance en lugar de la discordia y el caos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique su energía al descubrimiento y a la culminación. No permita que la manipulación emocional interfiera con su mente ni con sus planes. Tenga presente en su corazón qué es lo mejor para usted y no permita que nadie interfiera en lo esencial para su salud y bienestar. Ponga en marcha sus planes y no mire atrás. Sea fiel a sí mismo; elija aquello que lo hace feliz. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que sus emociones se interpongan en su camino. Es probable que alguien intente manipularlo o interferir en sus planes. Conozca sus propias intenciones y ejecute sus planes en consecuencia. Tiene decisiones que tomar, y lo correcto es seguir a su corazón y responsabilizarse de su felicidad. Se destaca el crecimiento personal. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): simplifique su vida. Es momento de recargar energías, no se complique. Dedique tiempo a sus mejores amigos o reserve un tiempo para consentirse. Es un buen momento para ponerse al día con su correspondencia o para ordenar su espacio. Sea lo que sea que lo reconforte, comience el proceso. El crecimiento personal le brindará beneficios tanto para la salud como para el bienestar físico. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): avance con entusiasmo y conseguirá apoyo. Permanezca atento y obtendrá información interesante de quienes aporten ideas sobre algo que le interese. Obtendrá una perspectiva diferente sobre algo o alguien que estaba considerando incorporar a su vida. Una asociación parece interesante y es lo mejor para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda de la experiencia. Observe cómo reaccionan los demás, esto le indicará qué debe hacer a continuación. Si no está de acuerdo con lo que sucede, surgirán emociones encontradas. Tómese su tiempo, analice el panorama general y busque una forma alternativa de afrontar las situaciones difíciles. Use su energía emocional para perfeccionar una habilidad física. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): todas las miradas están puestas en usted. Esfuércese por brillar y cautivar a todos. Una conexión interesante que establezca cambiará su forma de avanzar y de presentar sus cualidades. Socializar, viajar, asistir a eventos interesantes y ser sincero con alguien que conozca planteará preguntas sobre su estilo de vida y los cambios personales que desea realizar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene muchas cosas a su favor, así que cíñase al plan y concéntrese en lo que quiere, hacia dónde se dirige y con quién quiere aliarse. No permita que nadie ponga palabras en su boca ni que malinterprete lo que usted dice. Asegúrese de tener los datos correctos y concéntrese en lo que quiere lograr. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa, relájese y disfrute de sus seres queridos. No permita que personas ajenas interfieran en su vida personal. Arreglar su espacio o añadir aparatos o equipos que fomenten alguna actividad que disfrute le ayudará a aliviar el estrés. Acicálese y planee una cita romántica. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si adopta una actitud confrontativa ante una situación personal surgirán problemas. Lo mejor es que se enfoque en algo que no involucre influencias externas. Hablar menos y actuar más le ayudará a simplificar su vida y le dará tiempo para considerar quién vale la pena y quién lo estorba. Una actividad física que suponga un reto le ayudará a encontrar la paz. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus finanzas y establezca un presupuesto ajustado. Un cambio de residencia o de estilo de vida le ayudará a reducir sus gastos y lo incentivará a realizar los ajustes físicos que desea para mejorar su estado de ánimo y aumentar su confianza. Si no selecciona con cautela en quién confiar surgirán complicaciones afectivas. Infórmese bien antes de hablar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asista a eventos sociales o haga planes con alguien que saque lo mejor de usted. Una buena carcajada le ayudará a poner las cosas en perspectiva y le dará esperanza para un futuro mejor. Aléjese de lo que no puede controlar y haga aquello que lo hace feliz. Una nueva actividad o grupo al que se una incentivará nuevos comienzos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.