Horóscopo de hoy: día viernes 04 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Whitney Cummings, 44; Beyonce, 45; Max Greenfield, 47; Wes Bentley, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje a un lado las emociones y confíe en la practicidad para ir en la dirección correcta. No caiga en la tentación de seguir a los demás cuando es usted quien presta atención a los detalles. Trabaje por su cuenta, mantenga la reserva y haga bien las cosas a la primera. Elija relacionarse con personas que disfruten haciendo cosas más creativas y menos costosas. La felicidad consiste en encontrar su vocación y estar con las personas adecuadas. Sus números son 2, 14, 25, 27, 33, 40, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, meticuloso y protector. Es servicial y sereno.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para considerar sus opciones. Actuar con prisa terminará mal y provocará una situación incómoda. La verdad y la compasión le ayudarán a encontrar el camino hacia un lugar mejor. Cuando tenga dudas, haga algo que agote su energía. Bastará con un desafío físico y reñido que le suponga un reto. El tiempo está de su lado, pero la paciencia es limitada. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique más tiempo a reconocer y aprovechar sus fortalezas. No permita que sus emociones tengan un costo mental o económico. Preste atención a lo que experimentan los demás antes de juzgarlos. Un mal comportamiento puede generar vulnerabilidad. Trabaje por su cuenta para terminar lo que empezó. Deje que la excelencia de su trabajo preceda a sus palabras. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su mente está trabajando horas extras. Tómese un momento para llevar su nivel de respuesta a “bajo” y observe lo que sucede a su alrededor. El cambio puede ser su objetivo, pero un paso en falso causará retrasos. Antes de actuar con demasiada prisa preste atención a los detalles, a lo que intenta lograr y a las consecuencias de sus acciones. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): considere mejoras en el hogar que marquen la diferencia en su estado de ánimo. Despeje su espacio y deshágase de suscripciones y cosas costosas que ofrecen pocos beneficios. Enfrente sin rodeos sus miedos y deje a un lado las emociones mientras crea una rutina que le permita sentirse bien con usted y con lo que ha logrado. Elija la paz en lugar de la agresión. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé rienda suelta a su imaginación creativa. Dedique más tiempo a investigar y descubrir qué le brinda felicidad. Contacte personas que le interesen y tome decisiones que se adapten a su estilo de vida. La oportunidad está a su alcance, junto con el amor, el romance y la posibilidad de convertirse en su mejor versión. Deje de permitir que otros decidan, cuando tomar las riendas de su vida es el camino hacia la felicidad personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): proteja su reputación y respete las reglas. Rodéese de personas que compartan su integridad y mentalidad. Amplíe su red de contactos, perfeccione su estrategia de inversión y gestione su rutina para favorecer una buena salud y bienestar general. Tome decisiones acertadas y aléjese del dramatismo. Sea protagonista en lugar de ser un espectador. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): priorícese y satisfaga sus necesidades. Descubra qué le brinda felicidad. La vida se trata del amor y aprender a alcanzar su mejor versión. Si expande su mente y expresa sus pensamientos, sus esfuerzos podrán impulsar cambios positivos. El camino hacia nuevos comienzos es dejar ir lo que ya no le sirve. Elija el progreso en lugar de la repetición. Empiece por valorarse. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): canalice su energía; si la deja descontrolarse pagará el precio. Elija actividades seguras. La emoción no valdrá la pena. Conduzca con cuidado y no permita que nadie perturbe su calma. Mantenga la concentración en las tareas que elija y sea diligente con la hidratación. Excederse provocará limitaciones y arrepentimiento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si pasa más tiempo en casa y ordena lo que se ha acumulado respirará mejor. Evite las conversaciones con personas pesimistas y catastrofistas. Concéntrese en la lectura y en actividades que le resulten estimulantes y reconfortantes. Deje de esperar y empiece a hacer aquello que le resulte significativo y le permita disfrutar del regalo de la vida. Viva, ame y ría. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique tiempo y esfuerzo a poner en orden su vida y sus asuntos legales, financieros y de salud. Posponer las cosas aumentará su estrés y perjudicará la relación con sus seres queridos. La comunicación es clave para obtener resultados y comprender las posibilidades. Confíe en su intuición y elija el camino que le genere menos estrés. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte el cambio; una nueva experiencia revitalizará su espíritu y le dará la esperanza de un futuro mejor. Tantee el terreno, explore nuevas posibilidades laborales que desafíen y estimulen su imaginación. El crecimiento personal, la gratitud y la renovación de su imagen están a su alcance si se anima a probar algo nuevo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es un paso adelante y dos atrás. Hay que actuar con cautela en lo que respecta a su estilo de vida y a sus relaciones. Intente sumergirse en actividades o eventos que cautiven su mente y fomenten su crecimiento. Ahora no es momento de tomar decisiones precipitadas; en cambio haga ejercicio y retome aquellas actividades que estimulan su cuerpo, mente y alma. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.