Horóscopo de hoy: día domingo 06 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Idris Elba, 54; Justina Machado, 54; Rosie Perez, 62; Swoosie Kurtz, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: lo que dé, lo recibirá multiplicado por dos. En todo lo que haga ponga su corazón y su alma, junto con su experiencia intelectual, y la ayuda que necesita para alcanzar su meta llegará a usted. Una actitud apasionada ante la vida, el amor y seguir los deseos del corazón superará sus expectativas. No se conforme con menos de lo que desea. Aprenda del pasado y disfrute lo que le depare el destino. Sus números son 7, 13, 22, 29, 34, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, único e inquisitivo. Es competitivo y confiable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reaccionar de forma exagerada le costará caro. Una acción intensa será útil solo al competir. Juegue para ganar, pero no exagere ni permita que el mal comportamiento se apodere de usted. Escuche con atención y maneje los problemas familiares con compasión. Elija la amabilidad y la consideración en lugar de la crítica y los celos. Mantenga una mente abierta, cumpla sus promesas y evite discusiones emocionales. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en el hogar, la familia y en cumplir sus promesas. Si combina los negocios con el placer ganará respeto y aliados con los que podrá contar. Use su energía para dar lo mejor de sí, no para criticar a los demás. Pasar tiempo con alguien que comparta sus intereses conducirá a nuevas posibilidades. Establezca un presupuesto y confíe en su inteligencia y experiencia para tener éxito. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la tentación y el deseo harán que pierda el rumbo. No se precipite. Muestre curiosidad y conozca los hechos antes de participar. Arriesgarse le causará estrés y ansiedad. Si tiene dudas sobre el resultado, absténgase. La mayor recompensa provendrá de lo que aprenda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche su voz interior, no lo que le digan los demás. La desinformación hará que tome malas decisiones y se estrese. Preste más atención a dónde y cómo vive y a sus seres queridos. Las mejoras personales serán mucho más gratificantes que ceder ante alguien que use tácticas de presión o exageraciones para aprovecharse de usted. Elija la paz mental. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): es necesario investigar. Un enfoque práctico en cómo maneja los asuntos marcará la diferencia en el resultado. No confíe en quienes intenten hacerle creer que necesita algo innecesario. Defienda sus intereses y aprenda a decir no. Busque la paz interior controlando cómo y dónde vive. Haga del romance una prioridad. ***}

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase manos a la obra y ordene todo. Asista a eventos o actividades de establecimiento de contactos que le ayuden a aprovechar sus cualidades para crear algo que disfrute y de lo que pueda obtener beneficios. Use su voz para marcar la diferencia y participe en proyectos que le hagan valorar quién es y lo que aporta. Un beneficio económico está a su alcance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento, haga una pausa y analice los hechos y las cifras antes de aceptar nada. Las negociaciones apresuradas carecerán de sustancia. Si dedica más tiempo a actividades creativas o a consentirse, comprenderá mejor lo que es importante para usted. Tiene más que ofrecer de lo que cree, así que no se subestime. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un viaje emocional o físico resultará revelador. Lo que descubra sobre sí mismo o sobre otra persona cambiará su forma de avanzar. No tema alejarse de situaciones que ya han llegado a su fin. Comparta sus sentimientos y deje ir lo que no le parezca bien. Es hora de enfocarse en lo que más le importa. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no gaste de más en mejoras para el hogar ni intente cumplir las expectativas de los demás. Ofrezca solo lo que esté a su alcance. El tiempo que dedique al desarrollo personal le reportará grandes beneficios y la oportunidad de mejorar su vida y sus relaciones con las personas adecuadas. Antes que nada aprenda a amarse y valorarse. El romance se ve favorecido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prometa menos. Priorícese y proteja lo que tanto le ha costado conseguir. No permita que nadie lo haga quedar mal ni que se aproveche de usted. Tome las riendas, actúe para sobresalir y rodéese de personas a las que ame y en las que confíe. Que la transparencia sea su guía. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es hora de fijar metas y plazos. Empiece por ampliar su currículum y piense en cómo quiere usar su experiencia y cualidades para generar más ingresos. No tema seguir a su corazón y perseguir algo que le ayude a atraer atención, respeto y crecimiento personal. No ignore asuntos de salud, financieros ni legales que requieran atención. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las actividades que le permitan expresarse o potenciar su creatividad propiciarán conversaciones interesantes y oportunidades. Una actitud enérgica hará que se destaque, permitirá que los demás conozcan de primera mano quién es y qué puede hacer. Tenga cuidado con sus gastos. Gastar por motivos emocionales puede perjudicar su situación económica. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.