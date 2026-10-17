Horóscopo de hoy: día sábado 17 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felicity Jones, 43; Eminem, 54; Rob Marshall, 66; Alan Jackson, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año mantenga los pies en la tierra, escuche atentamente y busque soluciones. El cambio requiere investigar, descubrir sus opciones y encontrar las mejores soluciones. Cuestione todo y a todos, y no permita que las deudas le causen agobio. El estrés es su enemigo, y descubrir dónde reside su felicidad será su salvación. No subestime el poder de la persuasión ni acepte algo que pueda costarle caro emocional, financiera o físicamente. Elija la tranquilidad en lugar de la tentación. Sus números son 2, 10, 18, 26, 31, 35, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, comprensivo e intenso. Es persuasivo y firme.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones encontradas pueden afectar su desempeño. Una comunicación abierta le permitirá lidiar con problemas personales antes de que se salgan de control. La raíz de sus problemas pueden ser los gastos o las responsabilidades compartidas. Ofrezca sugerencias y muestre disposición para llegar a un acuerdo. Enojarse e ignorar los problemas solo empeorará las cosas. Haga su parte, pero reconozca cuándo retirarse. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cíñase a lo familiar y útil. Rodéese de personas que compartan su estilo de vida. Evite entretenimientos costosos y compras innecesarias. Concéntrese en cómo emplea su tiempo y con quién lo comparte. La investigación le ayudará a comprender mejor los asuntos financieros, legales o médicos que requieren su atención. Canalice su energía hacia algo constructivo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): empodérese aceptando los cambios que más le entusiasman. Su gran energía e intuición le ayudarán a convertir su entorno en su oasis de tranquilidad. La oportunidad de aprovechar sus cualidades para obtener beneficios económicos se ve prometedora. Explore las posibilidades y prepare un espacio para su próximo proyecto. Ayudar a alguien cambiará su forma de hacer las cosas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea flexible, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Tenga claro hasta dónde quiere llegar y póngales límites a quienes pretendan demasiado. Aporte su original punto de vista a las situaciones que requieren su atención y ofrezca ayuda práctica para asegurar que todo se desarrolle de la mejor manera posible. Se destacan el romance y la vida social. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ate los cabos sueltos. Aprenda sobre la marcha y elija alternativas y opciones originales que pueda adaptar a su gusto. Un cambio en cómo se siente modificará su perspectiva sobre aquellos a quienes ayuda o con quienes comparte lecciones de vida. Sea buen oyente y descubrirá la mejor manera de servir a quienes le importan. Ame incondicionalmente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga a prueba sus ideas antes de compartirlas o de avanzar con su agenda. Antes de implementar cambios es necesario que preste atención a los detalles. Empezar antes de tiempo provocará un retroceso. Concéntrese en usted y en lo que le haga sentir bien, y diríjase primero en esa dirección. Invite a unirse a quienes le brindan su apoyo. El romance y la satisfacción personal se ven favorecidos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el mal comportamiento se convertirá en drama si no resuelve rápidamente las situaciones. Ignorar los problemas no los resolverá, pero actuar con franqueza, honestidad y deseando llegar a un acuerdo sí lo hará. Un compromiso o un esfuerzo conjunto cambiará su perspectiva sobre lo que quiere y con quién desea pasar tiempo. Se vislumbra un cambio de rumbo o de enfoque. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese de las discusiones polémicas. Ganará más si escucha, pero guárdese sus pensamientos. Reflexione y hágase preguntas difíciles sobre cómo trata a los demás y qué puede hacer para mejorar su autoestima. Deje atrás el pasado y concéntrese en cómo puede mejorar usted y su estilo de vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuando la oportunidad llame a su puerta, ábrala. Respalde sus ideas con esfuerzo y un presupuesto, y establecerá un plan que le permitirá reducir gastos y aprender algo que podrá utilizar para aumentar su potencial de ingresos. Las inversiones se ven prometedoras, y un cambio de actitud provocará una reacción positiva de alguien especial. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al tratar con personas difíciles actúe con integridad. Limite sus palabras a lo necesario, considerado y útil. Mantenga su reputación con amabilidad y gestos cordiales. Aléjese de quienes intentan tergiversar sus palabras o difundir información falsa. Un cambio físico o personal que realice le resultará emocionalmente gratificante. Viva, ame, ría y sea feliz. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense dos veces antes de decir algo de lo que se arrepienta. Dedique su energía a mejorar su vida. Vivir en el pasado sofocará su capacidad de alcanzar metas personales, financieras y emocionales. Enfóquese en nuevos comienzos y relaciones. Lo mejor para usted es asociarse con alguien o compartir gastos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tomarse un respiro para reorganizar su vida hará que se sienta bien. Evaluar su salud y bienestar financiero le permitirá realizar cambios en su estilo de vida que conduzcan a disminuir el estrés y a una actitud más positiva. Un compromiso personal o con alguien a quien ama marcará la diferencia en su vida. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.