Horóscopo de hoy
19 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 19 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gillian Jacobs, 44; Chris Kattan, 56; Jon Favreau, 60; John Lithgow, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en usted y en sus relaciones. Reaccionar de forma exagerada, consentir en exceso a los demás o asumir sus problemas se interpondrá en su camino. Deje a un lado las emociones y escuche atentamente antes de negociar, tener conversaciones delicadas o cualquier cosa que pueda alterar su forma de vida. Priorice lo que es importante para usted y no ponga en riesgo su salud ni su bienestar emocional. Tome el control y la responsabilidad de su vida, de su felicidad y de alcanzar sus metas. Sus números son 3, 12, 19, 28, 32, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, complejo e imaginativo. Es dedicado y receptivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta sus sueños en realidad. Avance con disciplina, ímpetu y determinación, y manifestará las oportunidades que serán una guía hacia el futuro. Procure no dejarse afectar por problemas emocionales. No siempre puede llevarse bien con todo el mundo. Aléjese de la discordia y rodéese de personas amables. Comparta sus intenciones y sentimientos con alguien a quien ame. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique tiempo a reflexionar sobre qué y quién es importante para usted, y concéntrese en cómo proteger y cultivar lo que más valora. Preste atención a los cambios a su alrededor y a cómo puede aplicar sus habilidades y experiencia para adaptarse. El desarrollo debe ser un proceso continuo y es necesario si quiere proteger sus ingresos y estilo de vida. Las asociaciones requerirán atención. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si anhela un cambio, hágalo realidad. Adéntrese en la exploración de nuevas posibilidades, mejorando sus habilidades para orientarse en una nueva dirección o transformando su hogar en un espacio que invite a pasar más tiempo en casa, ya sea llevando adelante un negocio o relajándose con sus seres queridos. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no omita ningún detalle. Todo lo que haga o muestre será analizado minuciosamente. Prepárese para explicar con delicadeza sus planes a largo plazo a quienes tienen menos visión, tendrá así una audiencia cautiva y obtendrá el apoyo y la confianza necesarios para alcanzar las estrellas. Una sugerencia resultará mejor de lo esperado. Déjese llevar. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su forma de afrontar tanto situaciones domésticas como otras que surjan determinará qué tan bien le irá. Escuche, preste atención a los detalles y acepte las críticas con una mente abierta. Permitir que surjan el orgullo o el enfado será contraproducente. Elija centrarse en lo que más le importa y en cómo puede usar sus talentos y experiencia para satisfacer sus expectativas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprese su opinión, haga preguntas, aprenda y aplique lo que descubra. Elabore un presupuesto, utilice su ingenio y cíñase a sus planes. No permita que las acciones ni las palabras de los demás le hagan perder de vista sus objetivos ni le impidan cumplirlos a tiempo y dentro de sus posibilidades. Alguien de dudosa reputación le resultará interesante. Proceda con precaución. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si busca oportunidades las encontrará. Revise los anuncios clasificados, las ofertas de trabajo o los eventos que llamen su atención y encontrará algo que despierte su interés. Una actitud disciplinada le permitirá ocuparse de sus asuntos y eliminar cualquier negatividad que obstaculice su progreso. Los cambios en su estilo de vida se ven tentadores. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese su tiempo y no permita que nadie ejerza presión sobre usted ni interfiera con lo que intenta lograr. Manténgase fiel a su plan y use su intelecto, sus atributos físicos y sus habilidades para alcanzar sus metas. Priorícese al tratar con personas dudosas o manipuladoras. Elija el progreso personal antes que la tentación. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su curiosidad le ayude a abrir puertas. Hable con expertos, haga preguntas, y ofrezca sugerencias y ayuda práctica. Cree un vínculo fuerte con aquellos con quienes se siente conectado en mente, cuerpo y alma. La oportunidad llega a quienes la manifiestan. Una alianza cambiará su perspectiva sobre lo que es posible. Elija lo que le funcione mejor. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): viva y aprenda. Preste atención a los detalles, la precisión y a la contribución de las personas cercanas. Compare lo que está dispuesto a hacer con lo que puede obtener a cambio. Jugar limpio determinará el resultado y cómo avance. Al trabajar con otros, el equilibrio y los límites van de la mano. Deje que un enfoque intelectual y la firmeza física le marquen el camino. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque apasionado hacia lo que hace o quiere lograr será útil para avanzar. Si hay progreso está bien tener grandes expectativas y una visión ambiciosa. Los cambios que realice a medida que avance le ayudarán a convertir sus sueños en realidad y sus resultados en algo valioso. Mantenga sus planes en secreto y sorprenda con sus resultados. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a sus inversiones, salud y asuntos legales. Depende de usted saber qué es posible y cómo protegerse mejor. Haga preguntas y reflexione sobre sus opciones, pero no tome decisiones basándose en lo que otros hagan o intenten convencerlo de hacer. Infórmese bien y elija lo que sea mejor para usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.