Horóscopo de hoy: día martes 20 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alona Tal, 43; John Krasinski, 47; Snoop Dogg, 55; Viggo Mortensen, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en sus relaciones personales y su vida familiar. Comprométase, cambie aquello que no cumpla con sus expectativas y deshágase de lo que ya no necesita o no usa. Elimine lo viejo y dé la bienvenida a lo nuevo. Revitalícese y rejuvenezca, y se sentirá bien con usted y con lo que viene. Aprenda algo nuevo y actualice sus habilidades, su vida y su futuro para adaptarlos a sus necesidades. Haga realidad lo que desea a través de sus pensamientos, visión y acciones. Sus números son 4, 16, 20, 27, 34, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, encantador y dedicado. Es carismático y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione más sobre lo que quiere conservar y lo que quiere dejar atrás. Aumentar su potencial de ingresos le brindará libertad financiera, pero también aumentará sus responsabilidades. Conformarse con menos le dará tranquilidad y tiempo para relajarse. Decida dónde enfocar su energía y haga que suceda. No mire atrás. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dese un respiro. Aléjese de los conflictos, de las personas que piden demasiado y de las tentaciones que serán costosas para usted. Investigue, planifique su próximo paso y cuídese mejor mientras protege lo que tanto le ha costado conseguir. Diga no a la manipulación y no se culpe por los fracasos ajenos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): considere sus opciones y cómo sacar el máximo provecho de las habilidades que disfruta usar. No actúe solo por aburrimiento. Permita que el disfrute y la gratitud que siente al poder hacer algo que le brinda felicidad le den fuerza para seguir adelante. El dinero no lo es todo, pero su felicidad sí. Haga lo que le dé ganas de levantarse cada mañana y esfuércese por satisfacer su alma. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no limite sus capacidades por complacer a los demás. Tenga conversaciones sinceras que le ayuden a trabajar en armonía con los demás sin anteponer sus necesidades. La negatividad le hará retroceder. Una actitud positiva ante cualquier dilema le ayudará a progresar y a mantener relaciones sanas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en aprender y convertir sus ideas en algo tangible. No deje que otros le dicten lo que puede hacer. Cuando sabe lo que quiere, depende de usted llevar a cabo sus planes. La reacción de los demás influirá en su perspectiva y en sus relaciones. Lo que importa es la calidad de sus amistades, no la cantidad de amigos que tenga. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprésese con claridad ante quienes no entiendan lo que sucede. Sea amigable pero firme, y no acepte cambios que no desea. Una clara adaptación de su visión determinará si decide continuar con su situación actual. Mantenga la calma, preste atención a lo que ocurre y tome decisiones basadas en la necesidad. Priorícese. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija un camino. Lo que decida emprender requerirá disciplina y pensamiento innovador para llegar a donde quiere. No permita que el estrés financiero o profesional frene su avance ni le haga perder la confianza. Confíe en sus capacidades y haga que las cosas sucedan. Ponga su energía, entusiasmo y encanto a trabajar para usted. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga una vida sencilla, factible y asequible. Recordar el pasado le ayudará a reconocer similitudes en las cosas que se repiten. Aprender de la experiencia le ayudará a dejar de lado las causas de su procrastinación. Elija lo que le haga sentirse bien consigo y con su futuro. Diga no a las empresas arriesgadas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se exija tanto. Siga sus aspiraciones y lo que le brinde optimismo sobre el futuro. Convierta su entorno en un lugar donde quiera pasar tiempo. No se deje tentar por los sueños de otros cuando tiene los suyos. Las perspectivas se ven atractivas si es paciente, se informa bien y negocia a su favor. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche con atención y obtenga por escrito lo que quiere. Alguien intentará hacerle tomar el camino equivocado si no especifica sus necesidades y deseos con firmeza. Dedique su energía a hacer el mejor trabajo posible y a terminar lo que empieza. Manténgase al tanto de la competencia que encuentre y guárdese sus intenciones hasta encontrarse en condiciones de actuar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje a un lado sus sentimientos, emociones y pensamientos, y negocie con astucia. Conozca sus intenciones y planifique sus acciones de manera acorde a sus propósitos. Un cambio de estilo de vida despertará sus instintos de supervivencia y favorecerá su crecimiento personal. Ámese en primer lugar y gánese el respeto de los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique tiempo a revisar sus finanzas y su historial médico. No deje nada al azar ni en manos de otros. Tomar el control le dará la mejor posición para conseguir lo que quiere cuando lo quiere. Cambie solo lo necesario y proteja sus bienes, posesiones y bienestar emocional. Elija el minimalismo en lugar de la extravagancia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.