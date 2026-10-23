Horóscopo de hoy: día viernes 23 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Reynolds, 50; Cat Deeley, 50; Weird Al Yankovic, 67; Dwight Yoakam, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga su intuición al tratar asuntos profesionales, financieros o médicos menores, pero la investigación le será más útil en asuntos domésticos, al ayudar a los demás o al ocuparse de situaciones que le preocupan, como la equidad en sus relaciones. No debe postergar las cosas. Descubra qué es lo mejor para usted y tome las medidas necesarias. Realice cambios asequibles que ayuden a eliminar lo que ya no le funciona e inicie nuevos comienzos. Sus números son 4, 11, 23, 27, 35, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es adaptable, curioso y organizado. Es apasionado y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga el impulso. Inicie conversaciones, comparta sus ideas y reconozca quién y qué le ayudará a alcanzar sus metas. Las transiciones pueden ser favorables si se gestionan adecuadamente. Sea la luz brillante; la estrella de la sala; conviértase en la persona a la que todos acuden. Tiene mucho que ganar si sabe entretener, se ciñe a los hechos y termina lo que empieza. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): baje el ritmo, sea metódico y avance con preguntas, modificaciones y cautela a la hora de aceptar peticiones. Céntrese en la calidad y el contenido, y diferénciese de la competencia. Trate los eventos sociales con cuidado. Tener una mentalidad orientada a establecer contactos le ayudará a consolidar su reputación, crear conexiones valiosas y avanzar con confianza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): plantee preguntas, acepte el cambio y rodéese de personas que tengan algo interesante que compartir. Dedique su energía a convertirse en su mejor versión y a ofrecer lo que pueda a quienes necesitan claridad y confirmación. Mire el panorama general y transforme su entorno en un lugar de comodidad y paz. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no malgaste su tiempo ni su energía en situaciones que no puede controlar. Concéntrese en aquello que le brinda felicidad, en actividades creativas que reconforten su alma y en pasar tiempo con quienes enriquecen su vida. Amplíe sus horizontes y disfrute aprendiendo, compartiendo y mostrando gratitud. Concéntrese en el crecimiento, la superación personal y en las actividades que le ayuden a verse y sentirse mejor. Abrace el amor. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vida sencilla, las conversaciones objetivas y las propuestas viables. No permita que el orgullo ni las luchas de poder conduzcan a una posición vulnerable. Si no cumple con su parte de un trato surgirán problemas domésticos. Canalice su energía hacia el aprendizaje, la participación y el uso de la sabiduría para avanzar con dignidad y gracia. Evite discusiones y situaciones de riesgo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pensar con anticipación y hablar con expertos le ayudará a orientarse. Evite las decisiones precipitadas. Proteja su reputación. Ofrezca solo lo factible. Una conversación sincera con un ser querido abrirá nuevas alternativas. No prometa más de lo que puede cumplir. Haga que sus objetivos sean el crecimiento y el desarrollo personal y deje claras sus decisiones ante quienes exigen demasiado. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está entrando en terreno desconocido. Mantenga los ojos bien abiertos y guarde sus bienes en un lugar seguro. Concéntrese en lo posible y abandone las ideas utópicas que ofrecen poco beneficio y consumen mucho de su valioso tiempo. Hable de sus inquietudes y adapte aquello que antes le parecía natural pero ahora le resulta extraño. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hacer demasiado y demasiado rápido será contraproducente. Baje el ritmo; no se involucre en las ideas, problemas o estafas ajenos. Aléjese de la negatividad y aférrese a las personas y proyectos que le ayuden a crecer. Explore sus sentimientos y busque satisfacción personal y reconocimiento por sus logros. Sea quien lidera, no quien sigue a otros. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje fluir su creatividad y comience a construir la vida que desea vivir. Aléjese de quienes se dirigen en una dirección diferente y únase a quienes comparten su visión. Invierta tiempo y dinero en investigación, desarrollo y en ampliar sus perspectivas, y no permita que nadie desvíe su camino. Confíe en su intuición. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene más capacidad de maniobra de la que cree. No se quede de brazos cruzados cuando puede contactar y comunicarse con personas que ya han recorrido el camino que quiere seguir. Simplifique su vida y aclare sus expectativas. Viaje, conecte con las personas adecuadas y adapte sus planes a sus necesidades. Sea realista y diga no a las exageraciones. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): necesita un cambio de aires. Aproveche las oportunidades disponibles y descubra qué le funciona mejor. No se quede de brazos cruzados cuando es necesario actuar. Deje de dar vueltas y empiece a hacer. Use adecuadamente sus habilidades y encontrará felicidad en la autosatisfacción y en hacer las cosas a su manera. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): invierta en usted y cuídese mejor. Libérese de aquello que le impide avanzar y tome el rumbo que le prometa un futuro mejor. Evite problemas financieros y de salud relacionados con el estrés tomando el control y buscando ayuda si es necesario. Los contratos, las soluciones y rodearse de las personas adecuadas son clave para su éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.