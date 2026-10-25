Horóscopo de hoy: día domingo 25 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ciara, 41; Katy Perry, 42; Josh Henderson, 45; Persia White, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observar antes de actuar ayudará a decidir mejor. Evite distracciones que le cuesten dinero o dañen su reputación. Aproveche su tiempo y habilidades. Ofrezca y promocione lo que pueda producir con facilidad, y priorice su crecimiento personal, su desarrollo y un estilo de vida saludable. Planifique el año y administre su presupuesto con inteligencia. Reduzca sus gastos y libérese de responsabilidades agobiantes. Sus números son 5, 16, 22, 29, 32, 34, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es seductor, filosófico y audaz. Es amigable y meticuloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su creatividad para perseverar con determinación. Tenga un plan y termine lo que empiece. Participe en eventos que le brinden información sobre opciones profesionales o la oportunidad de hablar con alguien que pueda brindarle orientación sobre la mejor manera de avanzar. Tiene a su alcance un cambio gratificante, ya sea profesional o financiero. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje a un lado la ira y canalice su energía hacia algo que disfrute hacer. Tomarse un respiro de las pequeñas molestias de la vida le ayudará a ver los obstáculos de otra manera. Convierta lo negativo en positivo y un revés en una oportunidad. Use su inteligencia y experiencia a su favor. Diga no a la tentación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): estudie, planifique e implemente cambios que fomenten la utilización de las habilidades y talentos que más disfruta. Salga de su zona de confort, destaque y hágase notar mediante la disciplina y la innovación. Proteja sus secretos e ideas de aquellos que buscan aprovecharse de sus talentos. Una nueva oportunidad le ayudará a obtener ingresos extra. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si se ciñe a las normas y reglamentos será más fácil lograr cambios. Proteja su posición, reputación y derechos asegurándose de terminar lo que empieza y mantener todo actualizado. Quedarse atrás le causará problemas o retrasos económicos. Evite los gastos excesivos o intentar comprar la aprobación ajena. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en lo que quiere lograr. Investigue y anote qué puede hacer para alcanzar su meta. Aprender es la clave para abrir puertas que le ayuden a progresar. Analizar en exceso o exagerar situaciones e información le costará caro. Un cambio que lleve a cabo afectará su vida familiar o una relación importante. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un respiro para revisar los detalles, verificar la información y decidir qué es factible y qué no. El precio de algo que desea tendrá costos ocultos. No tome decisiones precipitadas ni se deje convencer de algo que no haya investigado a fondo. Las relaciones con figuras de autoridad, instituciones, amigos, familiares o vecinos son delicadas. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta sus sentimientos y canalice su energía hacia las relaciones que desea explorar o llevar al siguiente nivel. Una conexión física podría conducir a una situación sin estímulo intelectual ni compatibilidad. Evalúe las situaciones antes de actuar impulsivamente. Las cosas buenas llegan a quien ha investigado. Evite gastar de más o pagar por los errores ajenos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta sus sentimientos e intenciones. No se ande con rodeos ni permita que nadie tome decisiones por usted. Evite la extravagancia, el mal comportamiento y a las personas manipuladoras o engañosas. Haga preguntas directas y diga que no sin dudar. No dé ventaja a nadie. Dedique su energía a vivir la vida a su manera. Evite correr riesgos físicos y ponerse en peligro. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): arregle su espacio, aprenda algo nuevo, explore las opciones disponibles en su vecindario o contacte a familiares y amigos que puedan ayudarle a cumplir sus sueños. Los gestos amables le permitirán probar algo nuevo. Dedique más tiempo a lo que más le interesa y a las personas que le atraen. El romance está escrito en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione y replantee su próximo paso. Consulte con alguien de confianza para que le señale las posibles complicaciones que puedan acarrear sus planes. No limite sus acciones por algo intangible. Confíe en su inteligencia sobre la intuición, las emociones o el orgullo. No ponga en riesgo su posición, reputación ni situación financiera. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense bien antes de iniciar un cambio o comprometerse a algo que pueda generar costos ocultos. Eleve su posición con cautela y elabore un plan que le dé mayor margen de maniobra. Un cambio en su estilo de vida o en su hogar podría reducir sus gastos generales. Considere convertir una habilidad que posea en un negocio desde casa. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lo que ya tiene parece prometedor si investiga y planifica sus acciones con cuidado. No permita que alguien con menos escrúpulos le plantee atajos que podrían costarle caros emocional, financiera o físicamente. Déjese guiar en la dirección correcta por su intuición. Un compromiso parece prometedor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.