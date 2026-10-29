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Horóscopo de hoy
29 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 29 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ben Foster, 46; Gabrielle Union, 54; Winona Ryder, 55; Richard Dreyfuss, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evite los extremos. El equilibrio, la equidad y la moderación le ayudarán a sortear los altibajos de este año. Orientarse hacia la practicidad, la paciencia y una actitud apasionada con respecto a lo que es más justo y conveniente para usted le facilitará prosperar. Las decisiones de vida son importantes, y la actitud correcta será el impulso hacia adelante. Construya su destino con optimismo, amor y fe. Sus números son 6, 17, 21, 26, 30, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, tiene buenas perspectivas profesionales y sabe aprovechar las oportunidades. Es constante y protector.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): salga de su zona de confort y haga las cosas de manera diferente. Deje que su originalidad brille y presente lo que tiene para ofrecer con orgullo y confianza. Todo depende de cómo se relacione con los demás. Establezca estándares altos, anime a otros a superarse junto a usted y observe lo que logra. Si da el primer paso, su gente seguirá el ejemplo. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga lo que piensa y resuelva los asuntos pendientes antes de que se conviertan en algo que no pueda controlar. Evite entretenimientos costosos o a personas que intenten venderle algo que no necesita. Preste atención a quién aporta y quién solo se suma para llevarse el mérito. La agresividad no le permitirá avanzar pero la constancia y asumir responsabilidades sí. Haga lo suyo y hágalo bien. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): implemente cambios con delicadeza, integridad y gratitud. El conocimiento, la precisión y el cumplimiento de sus promesas determinarán los resultados. No dé nada por sentado y deje que su entusiasmo atraiga a las personas adecuadas hacia su proyecto. Tiene mucho que ganar si mantiene el equilibrio y la equidad tanto en sus relaciones personales como profesionales. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese su tiempo, observe lo que sucede a su alrededor y actúe con discreción. Explore y recopile información y conocimientos que le ayuden a generar un cambio positivo. El crecimiento personal y la renovación de su imagen darán sus frutos. Convierta sus ideas en realidad y una aventura en un cambio de estilo de vida. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las acciones valen más que las palabras. Haga aquello en lo que destaca y promuévase con dignidad y carisma. El trabajo duro llamará la atención y contribuirá a cubrir sus gastos. Es momento de abrir puertas. Recorra caminos que le permitan conectar con otras personas proactivas y enfóquese en lo que realmente importa. No deje nada al azar. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprese su opinión, obtenga la aprobación necesaria, respete las normas y cíñase al protocolo. Tiene mucho que ganar si ignora a quienes intentan obstaculizar sus esfuerzos y canaliza su energía en terminar lo que empieza y en promocionar sus iniciativas ante quienes toman las decisiones. Tener buena memoria es útil, pero asegúrese de obtener por escrito lo que desea. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga el impulso. No se relaje: el tiempo apremia. La pereza se percibirá como debilidad; así que prepárese y despliegue su encanto, así como la inteligencia y el ingenio que puede aportar. La disciplina, la creatividad y la sutileza darán sus frutos a través de los contactos que establezca. Implemente un cambio positivo en su estilo de vida. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ordene sus ideas antes de iniciar una conversación que pueda influir en su posición, su reputación o su relación con alguien especial. Simplifique su vida. Un estilo de vida minimalista le dará más tiempo libre y dinero y le permitirá disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. Siga el camino que le brinde mayor alegría. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): muestre sus virtudes y mantenga una actitud radiante; así causará un gran impacto en las personas de su entorno. Si se presenta, actúa y promociona lo que puede hacer el cielo es el límite. No se ponga límites: el crecimiento personal y financiero están a su alcance. Si se valora, los demás harán lo mismo. Amplíe sus intereses. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): antes de exigir termine lo que empiece. Evalúe a la competencia, frene su avance y asegure su posición. Demostrar su valía contribuirá a obtener la aceptación y los beneficios que desea. El éxito depende del orden en que realice las cosas. Concéntrese, logre sus objetivos, preséntelos y disfrute del reconocimiento. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): le vendrá bien un cambio. Enfocar su atención en algo que le brinde alegría le permitirá tomar el camino correcto. La gratitud atraerá energía positiva y a personas constructivas, en lugar de quienes le quiten el ánimo. Hablar menos y hacer más satisfará su espíritu y le dará fuerza para asumir la responsabilidad de su felicidad. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): analice minuciosamente la información de fuentes desconocidas. Para obtener buenos resultados ofrezca información veraz. No se sienta obligado a pagar por los demás ni se deje tentar por promesas poco realistas que impliquen gastar de más. Actúe con sensatez en asuntos de dinero, salud y cuestiones legales. No permita que otros alteren su vida. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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