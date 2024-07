El desgarrador relato de la mamá de Loan, el niño desaparecido en Argentina

Loan Danilo Peña (5) está desaparecido desde hace tres semanas. El pequeño oriundo de Corrientes fue visto por última vez el 13 de junio, luego de un almuerzo familiar y han surgido numerosas hipótesis, desde el secuestro hasta incluso un arrollamiento.

El medio de prensa TN - Todo Noticias, del vecino país, llegó hasta la casa de la familia para una entrevista y los relatos estremecieron a toda la población. La mamá, el papá y el abuelo contaron cómo es el día a día del niño.

“Cuando se levanta el papá para ir a trabajar, Loan viene a dormir conmigo”, contó María, su mamá, mientras mostraba su camita y la pequeña habitación que comparten.

“Lo que me duele mucho es (pensar en) si está encerrado. Él no está acostumbrado a estar adentro, le gusta estar afuera, sale a jugar”, expresó la mamá.

Sobre todo, expresó que su mayor preocupación es cuando llega la noche, pues su pequeño no tiene su objeto de apego que le ayudaba a conciliar el sueño. “Él tiene una toallita chiquitita que me pide cuando va a dormir. Eso me duele mucho ahora... No va a tener su toallita, su ventilador”, relató y rompió en llanto.

Lo que piensan el papá de Loan

El padre, José contó que a Loan le gustaba jugar con un pequeño acordeón, cantar chamamé y, sobre todo, bailar. “A él le encanta bailar”, agregó el papá.

Señaló que también le gusta imitar a su papá, mientras trabaja en el campo.

“No se perdió ni lo atropellaron”, expresaron los familiares al final de la nota.

Las hipótesis del caso Loan

Son varias las hipótesis que surgen en torno a la desaparición del pequeño y se han llevado a cabo numerosos rastrillajes en las inmediaciones de la casa de la abuela, donde fue visto por última vez.

Una prima tomó una foto del pequeño en la zona de un naranjal y luego de eso no se sabe con certeza qué pasó y por qué no reapareció en la casa de su abuela.

La Policía intenta establecer los eventos posteriores. Una teoría sugiere que Carlos Pérez y María Victoria Caillava podrían haber atropellado a Loan al marcharse, tras informar a la familia Peña que se retiraban para ver el partido de River. Se investiga la posibilidad de que la pareja se haya llevado el cuerpo del niño para ocultarlo. Ambos fueron detenidos.

Además, autoridades analizan una toalla con sangre encontrada en la zona de la desaparición.

Por su parte, Gustavo Briend, abogado de los padres de Loan, enfatizó ante los medios que la “hipótesis principal es la de trata”. Sin embargo, no descartó ninguna posibilidad.

Este caso ha conmocionado a todo el vecino país y altas autoridades se han trasladado hasta la zona para coordinar los operativos de búsqueda e investigación.